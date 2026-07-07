스페이스X 사장 '트럼프 계좌'에 5천억 원 기부…머스크는 '조용'

▲ 스페이스X

도널드 트럼프 미국 대통령이 이른바 '트럼프 저축계좌'(Trump Accounts)에 스페이스X 주식 기부를 은근히 압박한 지 나흘 만에 스페이스X 사장이 5천억 원 상당의 기부를 약속했습니다.미국 금융 주간지 배런스는 6일(현지시간) 귄 숏웰 스페이스X 사장이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 저축계좌에 자사 주식 약 200만 주를 기부한다고 밝혔다고 보도했습니다.이는 주가 162달러 기준으로 환산하면 3억 2천400만 달러, 한화로 약 4천957억 원에 달합니다.숏웰 사장은 "200만 명이 넘는 어린이의 트럼프 저축계좌에 저와 남편이 보유한 스페이스X 주식을 한 주씩 선물하게 돼 매우 기쁘다"며 "평균 가구 소득이 낮은 지역에 사는 11∼17세의 계좌에 돌아갈 것이며, 텍사스 중부 자택 근처 거주자에게 좀 더 비중을 둘 것"이라고 설명했습니다.트럼프 저축계좌는 트럼프 행정부의 핵심 정책 중 하나로, 미국인 아동의 자산 형성을 위해 과세이연 저축투자계좌를 개설해주는 형식입니다.특히 지난해 1월 1일부터 2028년 12월 31일 사이에 태어난 신생아에 대해선 미 행정부가 1천 달러씩 일회성으로 지원합니다.마이크론은 트럼프 저축계좌에 2억 5천 만 달러를, 델 테크놀로지스의 창업자인 마이클 델은 2천500만 명의 어린이에게 각각 250달러를 기부하겠다고 약속한 바 있습니다.트럼프 대통령은 세계 최고 부호인 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)에게도 기부 형식으로 트럼프 저축계좌를 지원해 달라고 요청해 왔습니다.지난 2일 CNBC방송과의 인터뷰에서 "(머스크가 트럼프 저축계좌에) 기부할 것이라고 생각한다"며 "훌륭한 회사인 마이크론도 이미 했고, 마이클 델도 정말 멋진 사람이다"라고 말했습니다.다만, 머스크 CEO는 여전히 침묵을 지키고 있습니다.그는 그간 기부에 대해 "정말 어려운 일"이라며 부정적인 태도를 보여왔습니다.자선단체인 머스크 재단을 운영하고 있지만, 2024년 4억 7천400만 달러의 기부금 가운데 상당 부분이 측근들이 운영하는 비영리 단체로 흘러가는데 그친 것으로 나타났습니다.