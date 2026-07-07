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현대차그룹, 올해 5월까지 글로벌 전기차 판매 7위…작년 대비 24% 늘어

심우섭 기자
작성 2026.07.07 10:46 조회수
현대차그룹, 올해 5월까지 글로벌 전기차 판매 7위…작년 대비 24% 늘어
▲ 현대차

현대차그룹이 글로벌 전기차 시장에서 7위에 올라 상위권 추격의 고삐를 당겼습니다.

시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 5월까지 현대차·기아의 전기차(PHEV 포함) 인도량은 작년 동기 대비 24.3％ 증가한 30만 3천 대를 기록했습니다.

글로벌 전체 판매량으로는 3.5% 증가한 775만 4천 대입니다.

그룹 순위 7위를 유지한 현대차그룹은 6위 창안과의 격차를 7만 8천 대에서 2만 7천 대로 줄였는데 시장 점유율도 3.3%에서 3.9%로 상승했습니다.

SNE리서치는 "현대차그룹은 상위 완성차 그룹 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다"면서 "유럽 시장 회복과 비중국 아시아 시장 확대가 실적 개선을 견인했다"고 분석했습니다.

중국 최대 전기차업체인 BYD는 115만 7천 대로 1위를 유지했으나 작년 대비 21.5% 감소했고 점유율도 19.7%에서 14.9%로 하락했습니다.

2위 지리는 3.9% 감소한 77만 9천 대를 기록했고, 테슬라가 60만 1천 대로 3위 폭스바겐 그룹이 54만 2천 대를 팔아 4위로 뒤를 이었습니다.

5위는 상하이자동차(SAIC)로 6.4％ 증가한 45만 8천 대를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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