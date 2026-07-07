정은채, '재벌X형사2' 합류…안보현 길들일 카리스마 팀장 완벽 소화

배우 정은채가 범접할 수 없는 아우라를 풍기는 베테랑 수사 팀장으로 변신해 걸크러시 액션을 예고했다.



오는 8월 7일 첫 방송을 앞둔 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다, 연출 김재홍) 측은 7일, 극 중 재벌형사 진이수(안보현 분)의 새로운 파트너이자 직속 상사인 '주혜라' 역을 맡은 정은채의 첫 캐릭터 스틸을 공개했다.



'재벌X형사2'는 막강한 재력으로 전대미문의 수사 방식을 보여주는 재벌형사 진이수와 새롭게 부임한 강력계 팀장 주혜라가 펼치는 통쾌한 사이다 공조 수사극이다. SBS 금토 라인업의 전매특허인 '사이다 유니버스'의 명성을 이어갈 올 하반기 기대작으로 손꼽힌다.



이번 시즌2에 새롭게 합류한 정은채가 연기하는 주혜라는 경찰청 대테러팀의 핵심 에이스 출신으로, 강하경찰서 강력1팀장 자리를 자원해 들어온 인물이다. 특히 과거 경찰학교 교관 시절, 철부지 교육생이던 진이수를 호되게 길들였던 일명 '악마 교관'으로 명성이 자자했던 만큼, 현직에서 팀장과 팀원으로 재회한 두 사람이 보여줄 묘한 신경전과 이색적인 공조 케미에 관심이 쏠린다.



이날 공개된 사진 속 정은채는 이미 캐릭터에 완벽하게 동화된 모습으로 감탄을 자아낸다. 각이 제대로 잡힌 경찰 정복부터 시크한 멋이 돋보이는 가죽 재킷까지 멋스럽게 소화하며 독보적인 '잘생쁨(잘생김과 예쁨)' 비주얼을 자랑했다. 무엇보다 범죄자들을 단숨에 압도할 듯 매섭게 빛나는 강렬한 눈빛이 베테랑 수사관의 남다른 내공을 고스란히 증명한다. 단정한 제복을 입은 채 묵직한 바이크에서 내려서는 모습은 화려한 슈퍼카를 몰고 출근하는 재벌 형사 진이수 못지않은 묵직한 존재감을 드러내며, '뛰는 재벌 위에 나는 형사'의 클래스를 기대케 한다.



드라마 제작진 측은 "정은채를 처음 만난 순간 '주혜라 그 자체'라는 것을 직감했다. 잘생쁨이 공존하는 비주얼은 물론, 쿨함 속에 뜨거움을 품은 입체적 매력이 우리가 찾던 주혜라였다"라면서 "안보현과의 익살스러운 케미 역시 기대 이상이다. '걸크러시 경력직' 클래스를 느끼실 수 있을 것"이라고 강한 자신감을 내비쳤다.



한층 확장된 세계관과 짜릿한 카타르시스로 돌아오는 '재벌X형사2'는 현재 방영 중인 '김부장' 후속으로 오는 8월 7일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)