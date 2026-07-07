뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'교통사고인 줄 알았는데…도로 뛰어들고 택시에 다리 들이밀어' 보험사기 50대 남성 송치

이세현 기자
작성 2026.07.07 10:13 조회수
PIP 닫기
술에 취해 보험금을 노리고 고의로 차량에 부딪친 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.

구리경찰서는 지난달 1일 50대 남성 박 모씨를 보험사기방지특별법 위반 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔습니다.

지난 4월, 경기 구리시에서 박 씨가 후진하던 모닝차량에 부딪혔다는 신고가 접수됐습니다.

처음엔 일반 교통사고로 보였지만, 모닝차량이 천천히 후진하고 있던 상태에서 부딪힌 박 씨가 너무 크게 넘어진 모습을 수상하게 여긴 수사팀이 다른 각도의 CCTV를 확인하면서 박 씨의 범행이 드러났습니다.

교통사고 보험사기 50대 남성 송치

경찰 조사 결과, 박 씨는 술에 취해 사고 10분 전부터 횡단보도 주변을 배회하며 접촉사고를 유도한 것으로 확인됐습니다.

무단횡단하거나, 도로에 2차례 뛰어들었고, 지나가는 택시로 다리를 들이밀기도 한 것으로 조사됐습니다.

박 씨는 이번 사고로 보험금 90만 원가량을 수령했고, 보험사에서 환수 절차에 나선 것으로 알려졌습니다.

박 씨는 "담배를 피우러 가다가 사고가 난 것"이라며 범행을 부인했지만, 수사팀이 CCTV 영상을 보여주며 추궁하자 "기억이 나진 않지만 부딪친 것은 맞다"며 태도를 바꾼 것으로 전해졌습니다.

(영상=구리경찰서 제공)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지