[자막뉴스] 이번엔 '일감 몰아주기'? 또 터졌다…"인천 빵집이 전남까지" 빵값만 이만큼

초유의 '투표용지 부족 사태'로 비판받고 있는 중앙선거관리위원회가 이번엔 특정 업체들과 수년간 '몰아주기 계약'을 맺어왔단 의혹이 제기됐습니다.



개표 사무 관계자 간식부터 직원 기념품, 봉투 제작에 이르기까지 특정 업체들과 수년간 수의계약을 거듭 체결한 정황이 포착된 겁니다.



윤상현 국민의힘 의원실이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 연도별 선관위 수의계약 자료에 따르면 인천 서구의 한 빵집이 해당 기간 개표 사무 관계자 간식·야식 수의계약 140건을 전국 61개 선관위와 맺은 사실이 드러났습니다.



인천에 있는 빵집 한곳이 수도권은 물론 전남·전북·충북 선관위에까지 간식을 납품한 겁니다.



시군구 선관위가 지급한 빵값 총액은 4억3,716만여 원에 달합니다.



한 업체가 특정 지역 물품 납품을 사실상 '전담'한 사례도 있었습니다.



전북 전주시에 있는 한 디자인 회사는 전북도 뿐 아니라 경기 안성 지역 선관위와도 봉투 제작 관련 수의계약을 맺었는데, 거래는 모두 268건, 금액은 모두 12억 5,040만 원에 달했습니다.



선관위 측은 이들 수의계약이 추정가격 2,000만 원이 넘지 않은 물품에 대한 용역계약에 해당하는 만큼 계약법상 문제가 없다는 입장입니다.



선관위 관계자는 "과거 계약에 문제가 없어 그 업체와 다시 계약을 맺었을 수도 있다"며 "각 시군구 선관위에서 따져봤을 것"이라고 해명했습니다.



하지만 전문가들은 외부 감사 등을 받지 않는 선관위 특성상 업체 간 경쟁 과정 없이 수의계약을 진행하는 비중이 현저히 높다고 지적합니다.



계약 담당 주체가 명확하지 않은 점도 문제점으로 꼽힙니다.



뚜렷한 기준 없이 각급 선관위별로 납품 업체를 선정할 가능성이 있어섭니다.



선관위에 따르면 개표 사무 관계자에 대한 간식·야식 제공은 해당 시군구 선관위 회계 담당이, 직원 기념품은 선관위 총무과에서 담당하는 등 물품별 계약 업무 담당이 다른 상황입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)