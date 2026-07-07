뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"내가 오기 전엔 포르투갈 우승 없었어!"… '16강 탈락' 호날두의 씁쓸한 마지막 한마디

작성 2026.07.07 14:11 조회수
PIP 닫기
7일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 16강전 포르투갈과 스페인의 경기에서 포르투갈이 0대 1로 패하며 16강에서 탈락했습니다.

경기 전날 이번 월드컵이 마지막임을 선언했던 호날두는, 경기 후 진행된 인터뷰에서 패배의 아쉬움 속에서도 "유로는 월드컵과 같다"라며 여전히 당당한 자부심을 드러냈습니다.

그러면서도 이내 "이것이 축구고 선수의 삶"이라며 의연하게 작별을 고했는데요. 호날두의 마지막 월드컵 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지