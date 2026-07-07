미 "중, 핵 탑재 가능 탄도미사일 발사…군비 통제 논의 참여해야"

미국 도널드 트럼프 행정부는 6일(현지시간) 중국 핵잠수함이 태평양을 향해 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 시험 발사한 것을 비판하며 중국에 군비통제 논의에 참여하라고 촉구했습니다.



토미 피곳 미 국무부 대변인은 이날 '중국이 핵 탑재 가능 탄도미사일을 태평양으로 발사했다'는 제목의 성명을 내고 "미국은 중국이 잠수함에서 무장되지 않은 대륙간탄도미사일(intercontinental-range ballistic missile)을 시험 발사해 남태평양에 떨어진 것을 주시(monitor)했다"고 밝혔습니다.



이어 "미국이 핵확산 방지를 위해 그 어느 때보다 노력하고 있는 가운데, 중국은 정반대의 행보를 보이고 있다"며 "중국의 급속하고 불투명한 핵무기 증강은 해당 지역과 전 세계에 큰 우려를 안겨주고 있다"고 비판했습니다.



피곳 대변인은 "중국이 다른 모든 안보리 5개 상임이사국(P5) 회원국이 이행한 약속에 부합하도록, 의미 있는 군비 통제 논의에 참여하고 모든 대륙간탄도미사일 및 우주발사체 발사에 대해 정기적인 통보 체제를 확립할 것을 계속해서 촉구한다"고 밝혔습니다.



그러면서 "미국은 동맹국 및 파트너국에 대한 방위 공약을 확고히 지킬 것"이라고 강조했습니다.



중국은 현지시간 6일 태평양 공해 해역으로 훈련용 모의 탄두를 탑재한 '잠수함발사전략미사일' 1발을 성공적으로 발사했다고 발표했습니다.



이번 미사일 시험 발사는 중국 연간 군사 훈련의 정례적인 일정으로, 유관 국가에 사전 통보했다는 것이 중국 해군의 설명입니다.



중국 해군은 아울러 어떠한 특정 국가나 목표를 겨냥한 것이 아니라고 밝혔습니다.



주변국들의 반발과 비판도 잇따랐습니다.



일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 브리핑에서 중국이 발사한 미사일이 일본 영토나 배타적경제수역(EEZ) 상공을 통과한 사실이나 자국 항공기·선박에 대한 피해는 확인되지 않았다면서도 "이러한 중국의 군사 동향은 투명성 부족으로 일본과 국제사회의 심각한 우려 사항이 되고 있다"고 지적했습니다.



타이완은 중국의 태평양 공해상 SLBM 시험 발사가 국제사회를 위협하고 역내 긴장을 고조시키는 행위라며 강하게 비판했습니다.



타이완 총통부 궈야후이 대변인은 이날 "중국은 최근 도련선 일대에서 군사적 압박을 잇달아 높인 데 이어 대륙간탄도미사일 시험 발사로 국제사회를 위협하고 있다"며 "이러한 일련의 일방적 행위를 엄중히 규탄한다"고 밝혔습니다.