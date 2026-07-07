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"모친상에도 먹을 생각만?"…'동상이몽2' 신기루, 장례식장 '한강 라면 기계' 논란 해명

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작성 2026.07.07 09:37 조회수
"모친상에도 먹을 생각만?"…'동상이몽2' 신기루, 장례식장 '한강 라면 기계' 논란 해명
반려동물을 잃은 깊은 상실감에 빠진 개그우먼 허안나와 그를 위로하기 위해 나선 절친 신기루의 따뜻하고도 유쾌한 의리가 안방극장을 찾아간다.

7일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 지난 5월 하루 간격으로 두 마리의 소중한 반려동물을 먼저 떠나보내고 펫로스 증후군을 겪고 있는 허안나, 오경주 부부의 가슴 아픈 일상이 그려진다.

준비되지 않은 연이은 이별 앞에 허안나는 일상의 모든 기능을 상실한 듯 "한 달 동안 아무것도 못 했다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다. 온 집안에 남아있는 아이들의 온기와 흔적을 바라보며 눈물을 멈추지 못하는 아내의 곁에서, 남편 오경주는 마음을 다해 위로를 건네지만 계속되는 깊은 슬픔 앞에 끝내 속수무책인 모습을 보이며 안타까움을 더했다.

눈물 마를 날 없는 부부의 집을 구원하기 위해 연예계 대표 절친 신기루가 두 팔을 걷어붙였다. 양손 가득 가방과 캐리어까지 끌고 등장한 신기루는 오직 부부만을 위한 특별한 힐링 요리쇼를 선보였다. 후각을 자극하는 풍성한 상차림부터 최근 화제를 모으고 있는 SNS 인기 레시피까지 총동원된 이른바 '루마카세' 풀코스가 쉴 새 없이 이어졌다. 신기루 표 특급 먹방 릴레이에 허안나 역시 오랜만에 슬픔을 잊고 환한 미소를 지어 보여 스튜디오를 훈훈하게 만들었다.

한편, 이날 방송에서 신기루는 3개월 전 모친상을 치른 이후 인터넷을 달궜던 '한강 라면 기계' 논란의 진실에 대해서도 입을 열었다. 당시 장례식장에 '한강 라면 기계'를 설치했다는 소식이 알려지면서 일부 누리꾼들로부터 "어머니가 돌아가셨는데도 먹을 생각부터 하냐"라는 날 선 비난을 받았던 것.

이에 대해 신기루는 슬픔 속에서도 먼 길을 찾아와 준 조문객들을 위해 준비한 것이었다며, 정작 본인은 큰 충격과 슬픔으로 인해 당시 미각까지 상실했었던 남모를 아픔을 토로해 현장을 먹먹하게 만들었다.

상실의 아픔을 공유하며 서로의 눈물을 닦아준 이들의 진솔한 이야기는 오늘(7일) 화요일 밤 10시 40분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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