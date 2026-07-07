트럼프 "월마트, 정부 요청에 가격 인하…다른 업체도 따라야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 세계 최대 유통기업 월마트가 미 행정부 요청에 따라 상품 가격을 대폭 낮추기로 했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "미국에서 가장 크고, 좋고, 현명한 소매업체 중 하나인 월마트가 나의 행정부 요청에 따라 건국 250주년에 맞춰 가격을 많이 인하할 것이라고 방금 보고 받았다"며, "기쁜 소식!"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "특히 월마트는 많은 제품 중에서도 다진 소고기 1파운드(454ｇ) 가격을 거의 15% 인하할 예정"이라며 "현명하게도 월마트에서 장을 보는 수백만 명의 미국인에게 중요한 일"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 월마트가 진정한 애국적 기업이라고 치켜세우며 "월마트가 대담하고 과감하게 나서고 있으며 다른 유통업체들도 이를 따라야 한다"고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 고물가가 조 바이든 행정부의 실정 탓이었다면서 석유와 달걀, 처방약 등의 가격이 떨어지고 있다고 주장했습니다.11월 중간선거를 앞두고 너무 올라버린 생필품 가격이 표심 악화에 기름을 붓는 상황을 차단하기 위해 유통업체를 직접 압박하고 나선 것으로 풀이됩니다.특히 월마트는 식료품은 물론 가전제품과 의류 등 사실상 모든 생활용품을 구비해 미국인들이 자주 찾는 대형마트로 생필품 가격 인하의 효과를 미국 소비자들이 비교적 확실하게 체감할 수 있는 현장입니다.중간선거에서 물가 대응은 유권자들의 표심을 가르는 중요한 잣대입니다.지난달 미국이 이란과 종전 양해각서(MOU)에 합의한 이후 유가는 진정세를 보이고 있지만 여전히 물가는 높은 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)