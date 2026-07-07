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신민아 주연 '눈동자', 박스오피스 1위 탈환…100만 보인다

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작성 2026.07.07 09:37 조회수
눈동자 포스터
배우 신민아 주연의 영화 '눈동자'가 개봉 3주 차에 박스오피스 1위 자리를 탈환했다.

7일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '눈동자'는 6일 전국 4만 3,650명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 88만 6,348명.

지난달 24일 개봉한 '눈동자'는 2주 차에 '토이 스토리 5'를 제치고 1위에 오르는 이변을 연출했다. 주말에 접어들며 1위 자리를 다시 '토이 스토리 5'에 내줬다가 3주 차 평일 다시 정상 자리를 탈환했다.

뒷심을 발휘하며 '토이 스토리 5'를 또 한 번 제친 '눈동자'는 100만 돌파도 앞두고 있다. 이변에 없는 한 이번 주 중 누적 관객 100만 명을 돌파할 것으로 보인다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 서스펜스 스릴러다. 스페인 영화 '줄리아의 눈'을 리메이크 한 작품으로 신민아가 1인 2역을 맡아 열연을 펼쳤다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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