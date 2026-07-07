홍 전 감독 선임 주도했는데…청문회 직전 '캄보디아행'

홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임에 주도적인 역할을 한 것으로 알려진 이임생 전 대한축구협회 기술 총괄이사가 캄보디아 프로축구단 나가월드FC의 기술이사로 선임됐습니다.



나가월드FC는 어제(6일) 공식 소셜미디어 계정을 통해 "이임생 이사를 신임 기술이사로 선임했다"면서 "이 기술이사의 합류로 나가월드FC가 더욱 강한 팀으로 성장할 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.



2001년 창단된 나가월드는 이 신임 기술이사에 대해 아시아축구연맹(AFC) 프로 코치 코칭 강사, 기술위원회 등 이력이 있고, 한국·싱가포르·중국 코치 경력, 국가대표팀 및 엘리트 축구 육성 경험, 1998 프랑스 월드컵 출전 이력 등이 있다고 소개했습니다.



이임생 전 이사는 나가월드FC에서 구단의 기술 부문 전반을 총괄할 것으로 보입니다.



이 전 이사가 프로 구단 현장으로 복귀하는 건 2020년 수원 삼성 감독직에서 물러난 이후 약 5년 만입니다.



이 전 이사의 캄보디아행은 홍명보 전 감독의 국가대표팀 사임 직후 이뤄졌다는 점에서 이목이 쏠리고 있습니다.



이 전 이사는 2024년 정해성 당시 국가대표전력강화위원장이 사퇴한 뒤 감독 선임 절차를 이어받아 홍 전 감독 선임을 주도한 인물로 지목됐습니다.



당시 제시 마치 현 캐나다 대표팀 감독, 거스 포옛 전 전북 현대 감독 등 외국인 후보들은 면접 절차를 거쳤지만, 홍 전 감독은 별도 면접 없이 이 전 이사가 직접 만나 대표팀 감독직 수락을 요청한 것으로 알려졌습니다.



이 과정에서 감독 선임 권한이 없는 이 전 이사가 절차를 진행했다는 점과 전력강화위원회를 거치지 않은 선임 방식 등을 두고 절차적 정당성 문제가 제기됐습니다.



당시 이 전 이사는 "절차상 문제는 없었고 정몽규 회장님이 모든 권한을 주셔서 투명하게 스스로 결정했다"고 밝히기도 했습니다.



연봉 추정치가 북중미 월드컵 참가 48개국 가운데에 16위로 약 38억원에 달했던 홍 전 감독 급여도 이 전 이사가 보장해 준 것으로 알려졌습니다.



국회 문체위가 대한축구협회를 상대로 청문회를 추진 중인 가운데, 홍 전 감독과 이 전 이사같이 주요 증인으로 거론되는 인물들이 속속 해외로 떠나버리면서 '맹탕 청문회'가 되는 것 아니냐는 지적이 나옵니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)