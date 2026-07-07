사우디 원유 6년 만에 할인…호르무즈 정상화로 공급 급증

▲ 사우디 아람코 정유시설

사우디 아라비아가 아시아 지역 주력 유종 가격을 대폭 인하해 6년 만에 처음으로 다시 할인 판매에 나섰습니다.6일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 사우디 국영 아람코는 이날 발표한 가격표에서 8월 인도분 아랍라이트(아랍 경질유) 가격을 배럴당 11달러 내려 역내 벤치마크인 오만·두바이유 평균보다 1.5달러 낮은 수준으로 책정했습니다.아랍 경질유는 사우디 원유 수출의 최대 비중을 차지하는 유종으로 한국·일본·중국의 정유설비 대부분이 이에 맞게 설계돼 있습니다.이 유종의 할인 판매는 2015년 미국산 셰일 견제를 위한 증산 경쟁과 2020년 코로나19발 러시아와의 증산·가격인하 경쟁에 이어 세 번째이며, 2000년 이후 월간 기준 최대 인하폭입니다.이번 가격 인하는 미·이란 잠정 평화협정 체결 이후 걸프 산유국들이 호르무즈해협을 통한 원유 수송을 빠르게 재개하면서 실물시장에 공급 압박이 가해져 시장경쟁이 치열해진 결과로 풀이됩니다.최근 몇 주간 브렌트유 선물은 분쟁으로 인한 상승분을 모두 반납했으며, 실물 원유는 코로나19 대유행 이후 보지 못했던 수준의 할인폭으로 거래되고 있습니다.아람코가 큰 폭의 인하를 단행했음에도 일부 아시아지역 구매자는 사우디 가격이 즉시 구매 가능한 역내 다른 산유국 물량보다 여전히 비싸다고 밝혀 추가 인하 가능성도 제기됩니다.사우디는 현재 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC＋ 합의에 따라 공급 쿼터를 점진적으로 늘리고 있습니다.르네상스 에너지 어드바이저스의 아메드 메흐디 애널리스트는 "가격전쟁 신호라기보다 호르무즈 정상화 과정에서 나온 물량 과잉 반영"이라며 "중국 수요를 다시 끌기 위한 경쟁력 확보 차원"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)