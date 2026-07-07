반려견 착오로 안락사해도 형사처벌 어렵다?…법적으론 '물건'

▲ 한복을 입은 강아지

최근 인터넷 커뮤니티 등을 중심으로 동물병원의 착오로 치료를 받으러 간 개가 안락사당했다는 글이 올라왔습니다.이 글을 두고 동물병원의 부실한 관리를 비판하는 댓글이 줄을 이었지만 현실에서는 수의사가 고의가 아닌 과실을 주장한다면 형사적으로 책임을 묻긴 어렵습니다.등록 반려동물이 360만 마리를 넘어섰으나, 우리나라 법과 제도에선 아직도 반려동물을 가족보단 소유물로 보는 경향이 강하기 때문입니다.온라인상 글의 내용처럼 동물에 해를 끼쳤을 경우에도 고의나 미필적 고의가 입증되지 않으면 형사적으로 처벌하기 힘듭니다.반려동물의 법적 지위 문제도 빈틈이 있습니다.반려동물이 사람의 행위로 죽었을 때 형사책임을 물을 수 있는 대표적 조항은 동물보호법과 형법상 재물손괴죄입니다.동물보호법에선 구체적으로 누구든지 ▲ 잔인한 방법 ▲ 공개된 장소 ▲ 부득이하지 않음에도 다른 동물의 먹이로 사용 ▲ 사람에 대한 직접 위협 등 정당한 사유 없이 동물을 죽음에 이르게 하는 행위 등을 통해 동물을 죽이거나 죽음에 이르게 하는 행동을 하면 안 된다고 명시합니다.이런 행위를 하는 경우 최대 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금형을 받을 수 있습니다.다만 이들 조항은 대체로 고의적 학대·살해나 명시된 보호의무 위반 행위를 처벌하는 구조입니다.이 때문에 이번에 논란이 된 사례처럼 수의사 등의 단순 착오나 업무상 과실로 반려동물이 숨진 경우엔 고의 또는 보호의무 위반 등이 인정되지 않는 한 형사처벌로 이어지기 쉽지 않습니다.형법상 재물손괴죄 역시 과실범 처벌 규정이 없어 반려동물이 숨졌더라도 고의가 입증되지 않으면 적용이 어렵습니다.2021년 로트와일러가 스피츠를 물어 죽인 사건에서 법원은 견주에게 다른 개를 물어 죽이도록 할 고의가 입증되지 않았다며 해당 혐의를 무죄로 판단했습니다.법원은 당시 판결 이유로 재물손괴죄에 과실범 처벌 조항이 없다는 점을 들었습니다.이에 따라 누군가의 과실 혹은 착오로 다른 이의 반려동물이 죽었다면 형사 처벌보단 민사상 손해배상 절차를 밟아야 할 가능성이 높습니다.이때 국내 민사법 체계에서 동물은 물건 또는 재산권의 객체로 취급되는 측면이 있어 손해배상은 가액 중심으로 제한되는 경우가 많습니다.최근 판례에선 동물의 반려 가치를 인정해 정신적 위자료 등이 함께 책정되는 경우도 있긴 합니다.그러나 이는 판사의 재량에 따른 것이지 법적으로 명확한 조항이 있는 것은 아닙니다.한국법제연구원의 '동물의 법적 지위에 관한 연구'(2025)에선 이런 법적 공백에 대해 "우리나라 현행 법제에 동물의 법적 지위와 보호의 내용이 구체화돼 있지 않으며, 법적 구속력이 없거나 약한 것으로 평가된다"고 지적했습니다.동물에 대한 사회적 인식이 변화하면서 국내에서도 동물 보호를 강화하려는 움직임은 지속하고 있습니다.2022년에 동물 학대 행위를 구체화하고 처벌을 강화하는 방향으로 동물보호법이 개정된 것이 대표적인 예입니다.동물보호법 위반 사건 발생과 검거 건수 또한 증가세입니다.경찰청 범죄 발생 및 검거현황 통계에 따르면 2010년 69건이었던 동물보호법 위반 사건(학대·관리미흡·영업자 준수사항 위반 등) 발생 건수는 2021년 1천72건으로 1천 건을 넘어선 후 2022년 1천236건, 2023년 1천290건, 2024년 1천236건 등 비슷한 수준을 유지 중입니다.2010년 64건이었던 검거 건수는 2024년에는 972건으로 역대 최다를 기록했습니다.이는 과거보다 동물 학대가 늘었다기보다는 동물 학대에 대한 인식이 달라져 신고와 조사 건수 등이 증가했기 때문으로 풀이됩니다.사회적 인식은 달라졌지만 법적인 처벌은 아직 솜방망이라는 지적이 많습니다.대법원 사법연감에 따르면 2024년 동물보호법 위반 1심 판결 114건 중 72건, 63.2%가 벌금 등을 포함한 재산형이었고, 유기(징역)·집행유예는 20건, 17.5%에 그쳤습니다.2023년에도 1심 사건 112건 중 59.8%(67건)가 재산형이었고, 유기·집행유예는 25.9%(29건)였습니다.이런 처벌을 두고 '솜방망이'라는 지적이 이어지자 대법원은 지난해 초 동물보호법 위반 범죄의 양형기준을 마련했습니다.동물을 죽였을 때는 징역 4개월∼1년 또는 벌금 300만∼1천200만 원을, 고통을 주거나 다치게 하면 징역 2개월∼10개월 또는 벌금 100만∼1천만 원을 기본으로 권고하는 것이 골자입니다.2027년부터는 개식용종식법(개의 식용 목적의 사육ㆍ도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법)이 시행돼 식용 목적으로 개를 도살하면 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처해집니다.이에 남의 반려견을 데려가 식용 목적으로 도살할 경우 사안에 따라 절도, 재물손괴, 동물보호법에 더해 개식용종식법 위반으로까지 처벌받을 수 있게 된 것입니다.민법에서 동물을 비물건화하려는 시도도 이어지고 있습니다.동물보호법이 학대 등 행위의 처벌을 다룬다면, 민법은 동물이 다치거나 죽었을 때 손해배상과 소유권 등 사인(私人) 간 법률관계를 정하는 기본법입니다.2021년 10월 '동물은 물건이 아니다'라는 조항을 신설하는 법무부의 민법 개정안이 발의됐지만 국회에서 폐기됐습니다.가장 최근에는 올해 4월 정성호 법무부 장관이 '동물의 비물건화' 민법 개정을 국민적 합의를 거쳐 다시 추진하겠다고 밝혔습니다.동물의 비물건화에 찬성하는 국민들이 많다는 조사도 있습니다.2022년 한국갤럽의 '동물의 법적 지위, 과학계 동물실험, 동물 감정, 개 식용 관련 인식 리포트'에 따르면 동물에게 생명체로서의 법적 지위를 부여해야 한다는 의견은 48%로, 반대(37%)보다 많았습니다.개 식용 반대 의견은 2015년 37%에서 2022년 64%로 늘었고, 최근 1년 내 개고기 섭취 경험은 27%에서 8%로 줄었습니다.유럽 일부 국가 등에선 이미 법 체계에 동물의 법적 지위를 명시한 조항을 둔 경우가 많습니다.국회입법조사처의 '동물의 법적 지위에 관한 입법례 및 시사점'(2021)에 따르면 오스트리아·독일·스위스·네덜란드·리히텐슈타인·체코·캐나다 퀘벡주 등은 민법에 "동물은 물건이 아니다"고 규정하고 있습니다.프랑스는 "동물은 감수성이 있는 생명체"라는 조항을 넣어 동물의 특수성을 인정했습니다.법제연구원의 '동물의 법적 지위에 관한 연구' 보고서에서는 동물의 법적 지위에 관한 논의가 단지 동물보호나 동물복지 강화를 위한 것이 아니라 동물의 개념을 명확히 하고 동물과 인간에 대한 관계 및 동물에 대한 사회의 올바른 인식 변화를 끌어내기 위한 선결 과제에 속한다고 강조합니다.아울러 단순히 선언적 조항을 설정하는 데 그치지 않고 동물을 사상할 때 손해배상책임, 동물에 대한 강제집행 금지, 이혼 시 반려동물의 취급, 반려동물 매매금지 등에 관한 입법 내지 해석원칙 또한 구체적으로 마련될 필요가 있다고 주장했습니다.동물권을 연구하는 변호사단체인 피엔알의 박주연 변호사는 "민법상 동물은 여전히 물건과 동일하게 취급돼 가족과 같은 반려동물을 잃어도 손해배상액이 소액에 그치는 경우가 많다"며 "동물을 물건과는 다른 특별한 법적 지위로 인정하는 방향으로 민법이 개정돼야 한다"고 제언했습니다.그는 이어 "고의성이 없는 사고라 하더라도 가해자가 수의사나 반려동물 관련 종사자처럼 직업상 높은 주의 의무를 부담하는 위치에 있고, 그 과실로 반려동물이 사망하는 등 회복할 수 없는 피해가 발생한 경우에는 일정한 요건 아래 과실범도 처벌할 수 있는 조항이 필요하다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)