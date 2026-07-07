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스페인, '극장골'로 8강행…호날두 '라스트댄스' 마무리

배정훈 기자
작성 2026.07.07 07:55 조회수
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북중미 월드컵 16강전 라이벌 대결에서 스페인이 후반 추가 시간 극장골을 앞세워 포르투갈을 꺾고 8강에 올랐습니다.

포르투갈의 슈퍼스타 호날두는 자신의 마지막 월드컵 여정을 아쉬움 속에 마쳤습니다.

전반 초반부터 맹공에 나선 스페인은 골 결정력 부족에 아쉬움을 삼켰습니다.

전반 8분 오야르사발의 슈팅이 골대를 살짝 벗어났고, 8분 뒤 야말과 바에나의 연이은 슛은 골키퍼 코스타의 선방쇼에 막혔습니다.

90분 넘게 득점 없이 이어지던 경기는 교체 투입된 메리노의 한 방으로 승부가 결정됐습니다.

후반 추가 시간 메리노가 포르투갈의 수비 라인을 절묘하게 파고든 뒤 토레스의 패스를 침착한 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었습니다.

극장골에 힘입어 1대 0 승리를 거둔 스페인은 힘겹게 8강행을 확정했습니다.

최전방 공격수로 풀타임을 소화한 포르투갈의 슈퍼스타 호날두는 결정적 찬스를 만들어내는 데 번번이 실패하며 자신의 마지막 월드컵을 아쉬움 속에 마무리했습니다.

(영상편집 : 박기덕)
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