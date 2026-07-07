AI 배우가 장편영화 주연으로…틸리 노우드, '미스얼라인드' 출연

▲ AI 배우 틸리 노우드

지난해 할리우드에서 큰 논란을 불렀던 '인공지능(AI) 배우'가 장편 영화에서 주연을 맡습니다.미국 연예 전문매체 데드라인은 6일(현지시간) AI 배우 틸리 노우드가 코미디 영화 '미스얼라인드'(Misaligned·어긋남)에 주연으로 출연한다고 보도했습니다.'미스얼라인드'는 육체도, 유년기도 없는 AI인 틸리가 악성 봇 때문에 욕망과 충동을 키우게 되면서 겪는 일들을 그린 영화입니다.네덜란드 배우 겸 프로듀서 엘린 판데르 펠덴이 설립한 영국 제작사 파티클6가 영화 제작 중입니다.펠덴은 지난해 노우드를 탄생시킨 인물로, 이번 영화를 두고는 "분명히 재밌고 혼란스러우며 자기 인식적일 것이다.매우 틸리 다울 것"이라고 기대했습니다.노우드는 갈색 머리에 영국식 억양을 사용하는 AI 여배우로, 지난해 10월 스위스 취리히 영화제 부대행사에서 처음 소개돼 영화계에 파장을 불렀습니다.할리우드 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)은 당시 노우드가 활동에 나선다고 밝히자 성명을 내고 "노우드는 배우가 아니다"며 "배우들의 연기를 훔쳐 이들을 실직 상태로 만들고 공연자들의 생계를 위협하며 인간의 예술성을 훼손하는 문제를 만들 것"이라고 비판했습니다.이에 펠덴은 "우리는 여전히 스칼릿 조핸슨과 라이언 레이놀즈를 보고 싶어 할 것"이라며 "애니메이션에서 (겨울왕국 주인공) '엘사'를 연출하듯 컴퓨터그래픽(CG) 캐릭터들도 연출할 수 있다"고 설명했습니다.(사진=틸리 노우드 SNS 갈무리, 연합뉴스)