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[날씨] 중부 오전까지 많은 비…오후엔 곳곳 소나기

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작성 2026.07.07 06:38 조회수
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오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 텐데요.

특히 출근길 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.

현재 서울을 비롯해 서쪽 지역을 중심으로 시간당 10에서 30mm 안팎의 비가 쏟아지고 있습니다.

강수 구름대는 점차 북동쪽으로 빠르게 이동할 텐데요.

오늘(7일) 예상 강수량, 경기 북부와 강원 북부에 80mm 이상, 그 밖의 중부에 20에서 60, 강원 동해안과 남부는 5에서 40mm 안팎의 비가 예상됩니다.

오후에는 대부분 지역에서 5에서 40mm 안팎의 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

한편 절기 소서인 오늘 무더위 속 동쪽 지역을 중심으로 폭염주의보가 발효 중입니다.

밤사이 서울을 비롯해 내륙 곳곳이 25도를 웃돌며 열대야가 나타날 가능성이 있고요.

한낮 기온 서울 30도로 오늘도 무덥겠습니다.

내일과 모레에도 전국에 많은 비가 예보돼 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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