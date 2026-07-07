1. '장윤기 사건' 수사팀장 긴급체포…증거 인멸 혐의



장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서 수사팀장이 증거 인멸 혐의로 긴급 체포됐습니다. 이 수사팀장은 장윤기의 납치 성폭행 의도를 입증할 핵심 증거인 케이블타이 관련 수사 내용을 검찰에 넘기지 않고 증거 영상을 없애려고 했던 것으로 파악됐습니다.



2. '가짜뉴스 처벌법' 오늘부터 시행…초기 혼선 불가피



이른바 '가짜 뉴스 처벌법'이라고 불리는 개정 정보통신망법이 오늘(7일)부터 시행됩니다. 표현의 자유를 위축시킬 수 있다는 우려가 제기되는 가운데 시행 초기 혼선도 불가피해 보입니다.



3. 호남 반도체 기지, 광주 군 공항에…'속도전' 강조



정부가 광주 군 공항 부지에 호남권 반도체 클러스터를 조성하기로 결정했습니다. 이재명 대통령은 정부가 기업의 걸림돌을 선제적으로 해결해줘야 한다면서 일관되게 속도전을 강조하고 있습니다.



4. 트럼프 "FIFA 회장에 전화해 요청"…논란 '일파만파'



트럼프 미국 대통령이 미국 축구대표팀 공격수 발로건의 징계 유예 처분과 관련해 FIFA 회장에게 직접 전화를 건 사실을 인정했습니다. 16강 상대인 벨기에는 물론 미국 내에서조차 비판이 쏟아지고 있습니다.