음주운전 노려 고의사고…관광지 주변서 2억 뜯은 22명 검거

▲ 범행 당시 일당이 고의로 사고를 내는 장면

유명 관광지 주변 유흥가에서 술을 마시고 나오는 운전자와 교통 법규를 위반한 운전자 등을 상대로 고의 사고를 낸 뒤 경찰 신고를 빌미로 보험금과 합의금 등 총 2억 원을 갈취한 일당이 검거됐습니다.경남경찰청 교통과는 보험사기방지 특별법 위반과 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동공갈 혐의로 22명을 검거했다고 6일 밝혔습니다.경찰은 이들 가운데 A(45)씨 등 조직적으로 증거인멸을 모의한 주범 3명을 구속하고, 19명은 불구속 입건했습니다.지역 선후배와 부부, 연인 관계 등으로 얽힌 이들은 2022년 1월부터 2024년 6월까지 제주와 거제 유명 관광지 일대 등을 오가면서 음주운전을 하는 차량 등을 노려 총 14회에 걸쳐 2억 원 상당의 보험금과 형사 합의금을 갈취한 혐의를 받습니다.이들은 관광지 주변 유흥가 일대에서 잠복하면서 술을 마시고 나오는 사람들이 운전하면 그 차량을 미행해 고의로 사고를 낸 뒤 "음주운전 사실을 경찰에 신고하겠다"고 협박한 것으로 조사됐습니다.또 평소 친분이 있는 지인을 술자리에 동석시켜 술을 마시게 한 뒤 운전대를 잡도록 유도하고, 실시간으로 그 지인의 이동 경로를 공유해 고의로 사고를 낸 뒤 사건을 종결해주겠다면서 합의를 종용하는 수법 등도 쓴 것으로 파악됐습니다.이외 교통법규 위반 차량을 대상으로도 고의 사고를 내는 범행을 저지른 것으로 확인됐습니다.범행 과정에서 이들은 사전에 공범을 물색하면서 각자 역할을 분담했고, 범행에 이용할 외제 승용차와 오토바이를 미리 준비했습니다.이들은 갈취한 돈을 채무 탕감이나 생활비 등에 쓴 것으로 확인됐습니다.지난해 3월 첩보를 입수한 경찰은 피의자들 영업장과 주거지 등을 압수수색, 계좌 분석 등으로 범행 경위를 파악해 베트남 등 해외에 체류하고 있는 주범까지 전원 검거했습니다.여죄 등을 조사 중인 경찰은 수사를 마무리한 뒤 이들을 검찰에 송치할 계획입니다.경찰 관계자는 "보험사기는 국가 금융질서를 교란하는 중대한 민생침해범죄"라며 "보험사기 피해가 의심되는 경우 가까운 경찰서에 적극 신고해 주기 바란다"고 당부했습니다.(사진=경남경찰청 제공, 연합뉴스)