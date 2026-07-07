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빗물 가득 찬 선로 달리다…고가도로 위로 퍼올렸다

고희경 기자
작성 2026.07.07 08:05 조회수
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우리나라도 곳곳에 장맛비가 이어지고 있는데요.

인도 뭄바이에서는 몬순 폭우로 도시가 물에 잠기며 시민들이 큰 불편을 겪고 있습니다.

인도 뭄바이의 한 기차역, 선로가 보이지 않을 정도로 물이 가득 찼네요.

그런데 잠시 뒤, 열차가 거대한 물보라를 일으키며 침수된 선로를 그대로 통과합니다.

연일 이어진 몬순 폭우로 선로 곳곳이 침수됐지만, 열차는 속도를 유지한 채 물을 가르며 달려 마치 영화 속 같은 장면을 만들었는데요.

선로가 저렇게 잠겼는데 운행해도 괜찮은 것이냐며 안전을 우려하는 목소리도 이어졌습니다.

인도 기상당국은 뭄바이와 인근 지역에 극한 호우가 더 이어질 것으로 예보하고 적색경보를 유지하고 있습니다.

(화면출처 : X @manojpehul, @Arysangwan, @Kedar_speaks88, @upuknews1, @Top_Disaster)
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