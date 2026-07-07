"벤투, 차기 감독 지원" 퍼진 소식…축협 입장은

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2022년 카타르월드컵에서 우리 대표팀 16강행을 이끌었던 벤투 전 감독이 차기 대표팀 사령탑에 지원했다는 보도가 나왔잖아요.



대한축구협회, 공식 부인했습니다.



어제 여러 매체에서 이런 보도가 나왔어요.



벤투 전 감독이 차기 대표팀 감독에 지원을 했고 다른 해외 감독들도 관심을 보이고 있다는 보도였죠.



벤투 전 감독, 2018년부터 2022년까지 대표팀을 이끌며 월드컵 16강 진출이라는 성과를 거뒀습니다.



당시 계약 연장과 잔류를 희망했지만 협회 측과 계약 기간 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못하고 팀을 떠났다고 알려졌습니다.



그러면 벤트 전 감독의 지원은 사실일까요?



축구협회는 현재 차기 국가대표팀 감독직과 관련해 어떠한 공식 절차도 시작된 게 없다면서 벤투 감독의 지원설은 사실이 아니라고 일축했습니다.



한편 일부 축구 팬들은 벤투 전 감독의 아내 SNS에 방문을 하면서 '우리 대표팀을 좀 맡아달라', '한국 축구를 구해달라'는 글을 올리며 벤투 감독의 복귀를 간청하기도 했습니다.