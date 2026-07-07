고속도로에 갇힌 노인…아찔했던 상황 전말

오늘의 핫토픽 첫 번째, 고속도로에 갇힌 어르신입니다.



말 그대로 한 어르신이 차량이 쌩쌩 달리는 고속도로를 배회하는 아찔한 일이 있었는데요.



시민과 경찰의 대응으로 무사히 구조될 수 있었습니다.



지난 16일 호남고속도로입니다.



차량들이 거의 시속 100km로 쌩쌩 달리고 있는데 보이시나요.



이 60대 남성이 그 사이를 아슬아슬하게 가로지르고 있습니다.



이후 중앙분리대 주변을 오가는 등 이거 자칫 큰 사고로 이어질 수 있는 아찔한 상황이죠.



경찰과 시민이 도왔습니다.



신고를 받고 출동하는 순찰차를 위해서 이렇게 시민들이 자발적으로 길을 터줬고요.



경찰은 신고 접수 9분 만에 현장에 도착해서 남성을 안전하게 구조할 수 있었습니다.



알고 보니까 이 남성 중증 정신장애가 있었습니다.



고속도로 인근 자택에서 밖으로 나오고 길을 잃고 배회하다가 이렇게 고속도로까지 진입을 했던 것으로 파악됐는데요.



경찰은 재발 방지를 위해 관할 경찰서에 위치 추적 스마트 태그 지급도 요청했는데요.



큰 사고가 안 일어나서 다행입니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)