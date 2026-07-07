[스브스夜] '아근진' 짐승돌 2PM, "팬들의 사랑에 감사, 원하면 무엇이든"···오랜만의 예능에 '예능감 폭발'

2PM이 남다른 예능감을 뽐냈다.



6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 2PM이 수지네 하숙을 찾았다.



이날 방송에서 붐은 자연스러운 분위기의 사복을 입은 2PM을 보며 어색하다고 했다. 그는 "항상 화려하고 에너지 넘치는 모습이라 어색하다"라고 했고, 이수지도 "청남방 안에 셔츠는 찢겨있을 거 같다"라며 거들었다.



아크로바틱 안무와 함께 파격적인 가사의 '10점 만점에 10점'으로 데뷔한 2PM에 대해 패널들은 "다들 몸이 너무 좋다. 데뷔 때부터 아크로바틱을 했는데 대단하다"라고 했다. 왜 아크로바틱을 하게 되었냐는 질문에 멤버들은 "당시에 없는 스타일을 만들고 싶었던 거 같다. 춤만 추는 아이돌이 아닌 다른 포인트를 주고 싶었던 거 같다"라고 프로듀서 박진영의 의도를 추측했다.



너무나 힘든 아크로바틱에도 누구 하나 그만두겠다는 말을 하지 못했다며 "많이 다치기도 했다. 그런데 저희는 댄스그룹이니까 이해를 하는데 2AM도 아크로바틱 연습을 했다. 못하면 데뷔를 못했다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈은 "그럼 어떤 그룹이 더 불쌍하니?"라고 물었고, 2PM은 "2AM이 더 불쌍하다. 안 해도 되는 걸 대체 왜 연습을 하는 거냐"라고 지적해 웃음을 자아냈다.



이날 관리왕으로 꼽힌 준케이는 남다른 자기 관리를 하게 된 배경에 대해 "3년간 1일 1식을 했다. 어느 날 팬분들이 왜 우리를 사랑해 주실까 고민을 하게 됐는데 그런 마음에 대한 깨달음이 생기면서 아이돌로서 자기 관리를 잘해야겠다 생각하게 됐다"라고 말해 감탄을 자아냈다.



팬사랑은 옥택연도 빠지지 않았다. 팬들을 향한 애교가 어색하기도 하고 수줍었다는 옥택연은 "영상 통화 사인회에서 여러 요청들에 솔직히 부끄러워서 제대로 못했다. 그런데 한 팬이 오빠 이거 유료 서비스예요 하는데 그 말에 너무나 큰 깨달음을 얻고 그 후부터 아무렇지도 않게 하게 됐다. 팬분들이 원하시면 해드려야지 하는 마음이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.



그리고 이날 준케이는 캡틴 코리아 실사판으로 불린 옥택연과의 에피소드도 공개했다. 그는 "내가 이병이던 시절 택연이는 상병에 분대장이었다. 그런데 면회를 온다는 거다. 너무 기뻐서 기다렸는데 사복을 입고 올 줄 알았던 택연이가 군복을 입고 분대장 마크까지 달고 운전을 해서 오는 거다. 그걸 보고 동료 병사들이 어디서 대장이 오신 줄 알고 충성하고 경례를 했다"라고 말해 폭소를 자아냈다.



이에 옥택연은 바쁜 일정으로 그럴 수밖에 없었다며 "저희 중대에서 제가 제일 선임이었다. 그래서 후임들한테 경례를 받는 게 당연하다 보니 위병소 초병들이 경례를 하니까 나도 받아준 것뿐이다"라고 해명했다. 그러자 준케이는 "당시 우리 부대 장병들은 택연이 형님 연예인 그만하시고 군인 하시는 거냐 물어보기도 했다"라며 본의 아니게 오해가 생긴 상황을 공개해 눈길을 끌었다.



그리고 이날 패널들은 옥택연과 황찬성을 제외하고 미혼인 멤버들에게 연애는 안 하냐며 결혼 생각은 있는지 물었다. 또한 미혼 멤버들 중 결혼을 제일 늦게 할 거 같은 사람은 누구인지 물었다.



이에 멤버들의 고민이 길어졌다. 그러자 옥택연은 "얘들 결혼 못할 거 같다"라고 했다. 준케이는 "언젠가는 하지. 못하긴 왜 못 하냐"라고 했고, 옥택연은 "파이팅"을 외치며 얄밉게 웃어 눈길을 끌었다.



한편 이날 방송 말미에는 8월 국내에서 완전체 콘서트를 앞둔 2PM이 랜덤 플레이 댄스를 선보여 뜨거운 박수를 끌어냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)