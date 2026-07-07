2천700㎞ 날아간 우크라 드론…러 옴스크 정유공장 타격

▲ 우크라이나 키이우에서 러시아 미사일 공격 이후 응급 요원들이 화재를 진압하고 있다

우크라이나가 국경에서 2천㎞ 이상 떨어진 러시아 후방의 정유 공장을 타격하면서 장거리 타격 능력을 과시했습니다.현지시간 6일 로이터 통신 등에 따르면 우크라이나군은 이날 러시아 최대 정유 시설인 옴스크 정유 공장을 드론으로 타격했다고 밝혔습니다.러시아 지역 당국도 옴스크 정유 공장의 피격 사실을 확인했습니다.이 공장은 우크라이나에서 약 2천700㎞ 떨어져 있는 후방 에너지 시설입니다.로이터는 "이번 공격은 전쟁 발발 이후 우크라이나의 최장거리 공격 중 하나"라고 평가했습니다.이 공장은 러시아 석유 대기업 가즈프롬네프트 소유입니다.원유 처리량은 하루 약 46만 배럴 수준인 것으로 알려졌습니다.밤새 러시아 야로슬라블주와 레닌그라드주의 정유 시설도 우크라이나군의 타깃이 됐습니다.크림반도의 석유제품 환적 터미널, 비소츠크의 석유 선적 터미널, 칼루가주의 정유 시설 등도 우크라이나의 드론 공격을 받았습니다.아조우해에서는 러시아의 '그림자 선단' 소속 선박 2척이 우크라이나 드론 공격을 받았습니다.우크라이나 군에 따르면 이 선박들은 러시아 서부 타간로그 항구에서 크림반도로 약 7천 톤(t)의 연료를 운송 중이었습니다.우크라이나의 잇따른 에너지 시설 공격에 러시아가 민간인 시설을 겨냥한 반격에 나서면서 양측의 충돌이 격화하고 있습니다.우크라이나 당국에 따르면 밤새 미사일 68발과 공격용 드론 351대를 동원한 러시아의 공격으로 키이우에서 민간인 최소 20명이 숨졌습니다.지난 1일 밤 대규모 공격으로 키이우에서 31명이 숨진 데 이어 불과 닷새 만입니다.(사진=AP, 연합뉴스)