'아근진' 2PM 옥택연, "찢택연 다음 해 부터 방송 심의 규정 생겨"···비의 '가슴 가리개' BTS 공개

옥택연이 자신 때문에 '이것'이 생겼다고 비하인드 스토리를 공개했다.



6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 2PM이 수지네 하숙을 찾았다.



이날 방송에서 2PM은 남다른 몸매를 가지게 된 계기를 밝혔다. 2PM은 "원래는 몸을 안 만들었다. 그러다가 광고가 들어왔다. 그런데 광고주가 노출을 했으면 좋겠다고 했다"라며 워터파크 광고 때문에 몸을 만들게 됐다고 했다.



당시 2PM은 소녀시대와 함께 출연했던 워터파크 CM에서 짐승돌의 면모를 뽐냈던 것. 이에 멤버들은 "당시에는 가슴살이 포장되어 나오지 않았다. 닭 가슴살을 생으로 사서 전날 삶고 레몬에 절인 후 냉장고에 넣어놓고 손수 다 만들어서 먹었다"라고 말해 눈길을 끌었다.



이후 '하트비트' 활동에서도 피지컬을 뽐냈던 2PM. 특히 옥택연은 상의를 찢는 퍼포먼스로 찢택연이라는 수식어가 생기기도 했던 것.



이에 탁재훈은 어떤 마음으로 상의 탈의를 한 것인지 물었다. 그러자 옥택연은 "찢으려고 의도를 가지지는 않았다. 그냥 가볍게 만졌는데도 옷이 찢어지고 그랬다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



이수지는 당시 상의 탈의로 심의에 걸리지는 않았는지 물었다. 이에 닉쿤은 "그때는 심의가 없었다. 우리 때문에 생겼다. 아니 우리라기보다 택연이 때문에 생겼다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.



옥택연은 "제가 찢었는데 다음 해부터 두 쪽이 다 나오면 안 된다고 심의가 생겼다"라고 덧붙였다. 이에 장우영은 "비 형이 찢고 싶었는데 안 돼서 가려야만 했다"라며 상의 탈의 퍼포먼스를 위해 가슴 가리개를 착용했던 웃픈 비의 사연을 공개해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)