트럼프 "우크라전 종식, 사람들 생각보다 가까워지고 있어"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 러시아-우크라이나 전쟁과 관련해 "사람들이 생각하는 것보다 (종식에) 가까워지고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 '트럼프 계좌' 공식 출범 행사를 진행하면서 "그(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)가 압박을 느끼는 것 같다. 그도 이 사태를 끝내고 싶어 하고 우크라이나도 끝내고 싶어 한다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "현재 협상이 진행 중이니 이걸 끝낼 수 있을지 지켜보자"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 오는 7∼8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 우크라이나 전쟁 문제를 논의할 것이라면서 "우리는 이 전쟁을 끝낼 수 있을 거라고 생각한다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 미 동부시간으로 이날 저녁 튀르키예로 출국하며, 8일에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 회담을 할 예정입니다.이날 트럼프 대통령이 출범 행사를 진행한 트럼프 계좌는 미국인 아동에 성인이 된 뒤에 목돈을 손에 쥘 수 있도록 과세이연 저축투자계좌를 개설해주는 프로그램입니다.특히 트럼프 행정부는 트럼프 대통령의 집권 2기 임기 중 태어난 미국인 아이에게 일회성으로 1천 달러(약 153만 원)를 지원하기로 했습니다.미 재무부는 미 건국 250주년 기념일인 지난 4일 주요 모바일 앱스토어에서 계좌 개설을 위한 애플리케이션을 다운받도록 하면서 이 계좌를 공식 출시했습니다.트럼프 대통령은 "지난 7월 4일 토요일, 우리 행정부는 50만 명 이상의 미국 어린이들의 트럼프 계좌에 각 1천 달러의 일회성 종자 자금을 입금했다"며 "이는 상당한 금액이며, 앞으로 수백 만 명의 어린이들이 마이클 델과 수전 델 같은 관대한 기부자들로부터 추가 자금을 받게 될 것"이라고 말했습니다.앞서 마이클 델 부부는 이 프로그램에 62억 5천만 달러를 기부한 바 있으며, 이날 행사에도 참석했습니다.아울러 트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 야당인 민주당 내에서 급부상하는 민주사회주의자들을 거듭 '공산주의'라고 공격했습니다.그는 "요즘 자주 보는 공산주의 위협과 달리 이 프로그램은 아이들에게 기업가 정신을 심어줄 것"이라며 "그들은 자신들이 민주사회주의자라고 말하지만 공산주의자다. 그들은 우리나라를 파괴하려 하고, 우리는 그런 일이 일어나게 두지 않을 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)