나토 사무총장 "7일 수백억 달러 신규 방산 계약 발표"

▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 튀르키예 수도 앙카라에서 열리는 나토 정상회의 첫날인 오는 7일(현지시간) 대규모 신규 방위 산업 계약을 발표할 예정이라고 6일 밝혔습니다.AFP, 로이터 통신에 따르면 뤼터 사무총장은 앙카라에서 기자회견을 열고 "우리는 억지와 방어에 필요한 핵심 장비를 제공할 수백억 달러 규모의 새로운 계약을 발표하겠다"고 말했습니다.이 계획은 7일 열리는 나토 정상회의 공식 행사인 방산 포럼에서 공개될 것이라고 뤼터 사무총장은 설명했습니다.뤼터 사무총장은 유럽의 나토 동맹국과 캐나다가 이미 국내총생산(GDP)의 약 4%를 국방·안보 분야에 투자하고 있다며 미국과의 국방비 지출 격차를 줄이는 방향으로 나아가고 있다고 강조했습니다.이어 "5% 지출 목표 달성에 이미 획기적 진전이 있다"며 "정상회의에서 각국이 5% 목표 달성을 위한 명확하고 구체적이며 신뢰할 수 있는 계획을 제시할 것으로 기대한다"고 말했습니다.이 같은 언급은 이번 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 동맹국들의 국방비 증액 약속 이행을 점검할 방침인 가운데에 나온 것이어서 주목됩니다.지난 5일 매슈 휘터커 나토 주재 미국 대사는 프레스콜을 통해 이번 나토 정상회의에서의 미국 측 주요 의제와 관련해 "앙카라 정상회의에서는 헤이그 국방 공약에 대한 진척 상황을 점검할 것"이라고 말했습니다.앞서 나토 회원국들은 지난해 6월 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의에서 트럼프 대통령의 요구대로 2035년까지 GDP 대비 5%를 국방 분야에 지출하겠다고 합의한 바 있습니다.이날 뤼터 사무총장은 "우크라이나는 특히 방공 분야에서 지속적인 지원이 필요하다"며 나토 동맹국과 파트너국이 우크라이나에 대한 지원을 이어갈 필요성을 언급했습니다.또 "중국에 대해 순진하게 생각해서는 안 된다"며 "태평양 지역의 정세 변화는 대서양 너머 지역에도 영향을 미친다"며 경계심을 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)