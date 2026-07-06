트럼프 "FIFA 회장에게 미국 선수 퇴장 재검토 요청" 인정

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 논란이 되고 있는 미국 축구 대표팀 골잡이 폴라린 발로건(AS모나코)의 북중미 월드컵 출전정지 결정 번복과 관련, 자신이 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 관련 요청을 한 사실을 확인했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 열린 '트럼프 저축계좌' 출범 행사에서 기자의 관련 질문을 받자 자신이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 발로건에 대한 결정을 재검토할 것을 요청했다고 말했습니다.트럼프 대통령은 발로건이 경기 중 퇴장당한 상황에 대해 반칙을 한 것이 아니며 선수들끼리 부딪힌 것이라고 생각한다고 말했습니다.FIFA는 전날 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 처분의 집행을 1년 유예한다고 미국축구협회에 통보했습니다.미국 대표팀의 스트라이커인 발로건은 지난 2일 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 미국과 보스니아 헤르체고비나 간의 북중미 월드컵 32강전에서 경기 중 상대 선수의 발목을 밟아 레드카드를 받았습니다.그에 따라 그는 다음 경기인 6일 벨기에와의 16강전에 출전할 수 없었습니다.그러나 FIFA가 발로건의 출전정기 결정을 번복하고, 그에 앞서 트럼프 대통령이 인판티노 FIFA회장과 통화한 사실이 언론에 보도되면서 FIFA가 트럼프 대통령의 압박 앞에서 형평성을 상실했다는 지적이 제기됐습니다.