트럼프 "FIFA 회장에게 미국 선수 퇴장 재검토 요청" 인정

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령
도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 논란이 되고 있는 미국 축구 대표팀 골잡이 폴라린 발로건(AS모나코)의 북중미 월드컵 출전정지 결정 번복과 관련, 자신이 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 관련 요청을 한 사실을 확인했습니다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 열린 '트럼프 저축계좌' 출범 행사에서 기자의 관련 질문을 받자 자신이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 발로건에 대한 결정을 재검토할 것을 요청했다고 말했습니다.
트럼프 대통령은 발로건이 경기 중 퇴장당한 상황에 대해 반칙을 한 것이 아니며 선수들끼리 부딪힌 것이라고 생각한다고 말했습니다.
FIFA는 전날 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 처분의 집행을 1년 유예한다고 미국축구협회에 통보했습니다.
미국 대표팀의 스트라이커인 발로건은 지난 2일 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 미국과 보스니아 헤르체고비나 간의 북중미 월드컵 32강전에서 경기 중 상대 선수의 발목을 밟아 레드카드를 받았습니다.
그에 따라 그는 다음 경기인 6일 벨기에와의 16강전에 출전할 수 없었습니다.
그러나 FIFA가 발로건의 출전정기 결정을 번복하고, 그에 앞서 트럼프 대통령이 인판티노 FIFA회장과 통화한 사실이 언론에 보도되면서 FIFA가 트럼프 대통령의 압박 앞에서 형평성을 상실했다는 지적이 제기됐습니다.
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