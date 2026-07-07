'아근진' 2PM 준케이, "메보인데 데뷔곡 개인 파트 無···연습생 4년 했는데 얼탱이 없었다"

2PM의 준케이가 박진영에 서운함을 드러냈다.



6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 2PM이 수지네 하숙을 찾았다.



이날 방송에서 준케이는 과거 파트 분배에 불만이 있었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "데뷔곡인 '10점 만점에 10점'에 제 파트가 없다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그룹의 메인 보컬인데도 개인 파트가 없었던 것.



이에 붐은 "아니 예에 뭐 이런 거 있잖냐"라고 했고 준케이는 "그걸 기억해 줬어"라며 감격했다. 데뷔곡에서 애드리브만 했던 준케이. 붐은 "거기에 최선을 다 했다. 혼신을 다 했다"라고 했다.



준케이는 "방송을 하면 가사지가 있다. 다들 가사가 있는데 저는 괄호로 예이 이게 전부였다. 화면에도 반만 나왔다"라고 억울함을 호소했다.



이어 그는 "사실 나는 2AM이 될 뻔도 했다. 그래서 2AM의 데뷔곡도 연습을 하다가 2PM의 메보가 됐다. 그래서 데뷔곡을 녹음하는데 파트를 나누는 방식이 한 번씩 불러봐라 하면서 결정이 됐다. 그런데 난 마지막 순서였다. 이미 끝난 거다"라고 당시 허탈했던 마음을 밝혔다.



준케이는 "진영이 형이 여기 예이 해봐 해서 열심히 했는데 진짜 그 애드리브가 전부였다"라며 "얼탱이가 없는 거다, 이 이야기를 이제야 한다. 연습생을 4년을 했는데 예 이를 주네"라고 속상함을 토로했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)