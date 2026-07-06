16강 탈락 브라질 네이마르 "대표팀 경력 끝났다"

▲ 노르웨이전 패배 후 브라질 네이마르의 모습.

브라질 축구 스타 네이마르(34·산투스)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전 패배로 대회를 마감한 뒤 "대표팀에서의 경력은 이제 끝났다"고 국가대표 은퇴 의사를 밝혔습니다.브라질 축구대표팀은 오늘 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 16강전에서 엘링 홀란이 멀티 골을 터트린 노르웨이에 1대 2로 졌습니다.이로써 월드컵 통산 최다 우승(5회) 기록을 보유한 브라질은 일찌감치 짐을 쌌습니다.브라질이 월드컵 16강 무대에서 탈락한 것은 1990년 이탈리아 대회(아르헨티나전 0-1 패) 이후 무려 36년 만입니다.네이마르는 이날 0대 0으로 맞선 후반 23분 교체 투입돼 추가시간에 페널티킥으로 만회 골을 넣었지만, 브라질의 탈락을 막지는 못했습니다.경기 후 네이마르는 동료들의 위로에도 그라운드에 주저앉아 눈물을 펑펑 흘렸습니다.영국 BBC 등에 따르면 네이마르는 브라질 글로부와 인터뷰에서 "최선을 다했다"면서 "이제 끝났다. 여기서 시작해서 여기서 끝냈다"고 말했습니다.네이마르는 2010년 8월 이 경기장에서 열린 미국과의 친선경기를 통해 브라질 대표팀 데뷔전을 치렀고, 골까지 넣어 2대 0 승리에 앞장선 바 있습니다.네이마르는 A매치 80골로 브라질 선수 중 최다 득점자입니다.브라질 국가대표로 130경기에 출전에 이 부문에서는 카푸(142경기)에 이어 역대 2위에 올라있습니다.월드컵은 2014년 브라질 대회부터 이번 대회까지 4회 연속 출전했습니다.네이마르는 부상으로 2023년 10월 우루과이와의 북중미 월드컵 남미 지역 예선 경기 이후 브라질 대표팀에 뽑히지 못하다가 가까스로 월드컵 최종 명단에 들었습니다.하지만 소속팀 산투스의 경기에서 오른쪽 종아리를 다쳐 브라질 대표팀에 합류한 뒤에도 치료와 재활에 매달려오다 스코틀랜드와의 대회 조별리그 마지막 경기(브라질 3대 0 승)에서 후반 교체 선수로 출전해 이번 대회 첫 경기를 치렀습니다.노르웨이전이 그의 이번 대회 두 번째 경기였는데 국가대표로 뛴 마지막 경기가 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)