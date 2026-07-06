한미 통산 2천 500K 앞둔 류현진, 1군 말소로 전반기 마감

▲ 한화 류현진
KBO리그 복귀 이후 가장 좋은 시즌을 보내는 류현진(한화 이글스)이 전반기 추가 등판 없이 후반기를 준비합니다.
한화 구단은 경기가 없는 오늘(6일) 류현진을 1군 엔트리에서 말소했습니다.
전반기 류현진은 15경기 8승 2패 87⅔이닝 70탈삼진(K) 평균자책점 2.67로 활약해 리그 평균자책점 3위와 다승 공동 3위에 이름을 올렸습니다.
KBO리그 통산 1천565개, 미국 메이저리그(MLB) 통산 934개의 삼진을 잡은 그는 삼진 하나만 더 잡으면 한미 통산 2천500탈삼진을 달성합니다.
당초 류현진은 5일 잠실 LG 트윈스전 선발로 등판할 계획이었습니다.
그러나 이 경기가 시작 직전 비 때문에 취소되면서 한화 구단은 경기를 준비하며 몸을 푼 류현진에게 휴식할 시간을 주기로 했습니다.
KBO리그 전반기 마지막 3연전을 앞두고 류현진을 포함한 14명의 선수가 1군 엔트리에서 빠졌습니다.
양창섭, 최원태(이상 삼성 라이온즈), 맷 사우어(kt wiz), 김건우(SSG 랜더스), 박세웅(롯데 자이언츠), 최민석(두산 베어스), 김윤하(키움 히어로즈) 등 전반기 등판 기회가 남지 않은 선발 투수들은 자연스럽게 1군에서 빠져 후반기를 준비합니다.
이상영(LG), 백승건(SSG), 정현수(롯데) 등 최근 주춤했던 불펜 투수들도 재정비 시간을 가집니다.
롯데 내야수 나승엽과 외야수 윤동희는 김태형 감독이 공언한 대로 최근 부진 때문에 1군에서 말소됐고, 경기에 출전할 기회가 많지 않은 한화 내야수 정민규도 엔트리에서 빠졌습니다.
(사진=연합뉴스)
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