[날씨/XR] 내일 산발적 소나기…'체감 33도' 폭염

오늘(6일)은 중부를 중심으로 산발적인 비가 이어졌는데요, 내일은 오전까지 수도권과 강원도 지역 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.



오후부터 밤사이에는 오늘처럼 산발적인 비가 내리겠습니다.



한편 덥고 습한 남서풍이 불어들면서 오늘 동쪽 지역 중심으로는 폭염주의보가 발효됐습니다.



이들 지역은 내일도 체감 온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.



더위에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



예상 강수량도 살펴보겠습니다.



먼저 내일 오전까지 수도권과 강원도 북부 지역에 최고 80mm 이상, 그 밖의 중부 지방에도 최고 60mm의 많은 비가 내리겠습니다.



오후에는 산발적으로 비구름이 발달하면서 지역 간의 강수 편차가 크겠습니다.



현재 정체 전선의 위치 한번 살펴보시면 제주 남쪽 해상으로 멀찍이 물러나 있고요, 강원도 지역은 오늘 밤까지 소나기구름이 발달하겠습니다.



내일은 정체 전선이 다시 우리나라 북쪽으로 형성이 되면서 아침부터 수도권과 강원도에 많은 비가 내리겠습니다.



자세한 기온도 살펴보겠습니다.



아침 기온은 대부분 24도 안팎으로 열대야에 버금가는 후텁지근함이 예상되고요, 낮 기온은 남부 지방 중심으로 33도 안팎까지 오르겠습니다.



다가오는 목요일까지는 곳에 따라서 강하고 많은 비가 예상됩니다.



장마철 호우 대비 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)