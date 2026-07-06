트럼프 전화에 '레드카드' 없던 일로…"충격적"

<앵커>



국제축구연맹 피파가 32강전에서 퇴장당해 16강전에 출전할 수 없었던 미국의 공격수 발로건의 징계를 없던 일로 만들었습니다. 트럼프 미국 대통령이 피파 회장에게 직접 전화를 걸어 개입한 겁니다. 16강 상대 벨기에는 '만우절 거짓말인 줄 알았다'며 강하게 반발했습니다.



하성룡 기자의 보도입니다.



<기자>



FIFA는 오늘(6일) 홈페이지를 통해 "발로건의 1경기 출전 정지 징계 집행을 1년간 유예했다"고 발표했습니다.



발로건은 이번 대회 3골을 터뜨린 미국의 에이스로 지난 2일 32강전에서 상대 선수의 발을 밟아 레드카드를 받으면서 자동으로 1경기 출전 정지 징계를 받았지만 FIFA의 조치로 내일 벨기에전에 출전할 수 있게 됐습니다.



FIFA가 이례적인 결정을 내린 이유는 트럼프 미국 대통령의 간섭 때문입니다.



뉴욕 타임스 등 미국 언론은 발로건이 퇴장을 당한 지난 2일 트럼프 대통령이 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 '징계 재검토'를 요청했다고 보도했습니다.



FIFA의 징계 유예 발표 이후 트럼프 대통령은 SNS에 "불의를 바로 잡은 FIFA에 감사하다"고 적었습니다.



인판티노 FIFA 회장이 친분이 깊은 트럼프 대통령의 전화를 받고 징계를 유예한 게 아니냐는 의혹이 확산하면서, FIFA가 개최국 정부의 입김에 굴복했다는 공정성 논란이 커지고 있습니다.



미국의 16강전 상대인 벨기에 축구협회는 "충격적"이라며 "페어플레이를 수호하기 위해 대응 방안을 검토하고 있다"는 성명을 발표했고, 가르시아 벨기에 감독을 비롯한 세계 축구계는 비난을 쏟아냈습니다.



[뤼디 가르시아/벨기에 축구대표팀 감독 : FIFA에서는 7월 5일이 4월 1일 만우절인 줄 미처 몰랐네요. 정말 황당한 일입니다.]



[스톨레 솔바켄/노르웨이 축구대표팀 감독 : FIFA의 큰 실수라고 생각합니다. 앞으로 또 퇴장이 나오면 어떻게 할 겁니까? 또 같은 방식으로 처리할 건가요? 월드컵의 가치를 훼손하는 정말 잘못된 결정입니다.]



포체티노 미국 감독은 발로건의 퇴장이 적절치 않았다며 FIFA의 결정을 환영했습니다.



본선에서 퇴장 징계가 유예된 건 1962년 브라질의 주전 스트라이커 가린샤 이후 64년 만입니다.



가린샤는 당시 준결승에서 퇴장당했지만 브라질의 전방위적 로비에 굴복한 FIFA가 징계를 낮춰 결승전에 나설 수 있었고 결국 브라질의 우승을 이끈 뒤 MVP에 선정됐습니다.



(영상편집 : 김진원, 디자인 : 김한길)