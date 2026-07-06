서민들 울상인데 "우리 2조 벌듯…트럼프 만세"

<앵커>



미국과 이란 전쟁을 핑계 삼아, 담합을 통해 기름값을 올려 받은 국내 정유사 4곳과 간부들이 재판에 넘겨졌습니다. 이들의 단체 대화방에선 '전쟁으로 먹고 사는 회사', '트럼프 만세'와 같은 말들이 오가기도 했습니다.



전연남 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 3월 서울의 휘발유 평균 가격은 리터당 1,800원을 훌쩍 뛰어넘었습니다.



당시엔 미국과 이란 전쟁으로 기름값이 폭등한 걸로 분석됐는데, 검찰 수사 결과 국내 정유사들의 조직적인 담합이 배경에 있었던 걸로 드러났습니다.



이를 주도한 HD현대오일뱅크와 SK에너지의 담합 규모는 14조 2천억 원에 이르고, GS칼텍스와 에스오일이 두 회사의 담합 가격을 참고해 기름값을 올린 걸 감안하면 26조 원 상당의 경쟁 제한, 담합 효과가 발생했다고 검찰은 밝혔습니다.



당시 정유 4사가 상당한 양의 원유를 비축해 둔 상태라 가격이 급등할 이유가 없었다는 게 검찰의 판단입니다.



이와 관련해 한 정유사 가격결정부서 대화방에선 "역시 전쟁으로 먹고사는 회사, 트럼프 만세" "오늘 가격 100원 더 올린다. 우리 올해 2조 벌듯"이라는 내용의 메시지가 오간 것으로도 조사됐습니다.



[나희석/서울중앙지검 공정거래조사부장 : 전쟁 직후 유가 폭등은 이미 업계에 만성화돼 있던 담합 관행이 경제 위기 상황을 틈타 더욱 노골적 형태로 발현된 것임을 알 수 있었습니다.]



검찰은 정유사들이 일방적으로 입금가를 정해 영세 주유소들이 제품을 전량 납품받고 월말에 정유사가 정한 확정가로 최종 정산을 하는 불공정한 유통 과정도 문제라고 봤습니다.



주유소 입장에선 더 저렴하게 살 기회가 없어져 판매 가격을 올릴 수밖에 없어 고스란히 소비자 부담으로 돌아가는 구조이기 때문입니다.



검찰은 정유 4사와 임직원 4명을 공정거래법위반 등 혐의로 재판에 넘겼다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 정용화)