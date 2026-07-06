"국운 걸린 경쟁"…일주일 만에 첫 부지 확정

<앵커>



정부가 광주 군 공항 부지에 호남권 반도체 클러스터를 조성하기로 결정했습니다. 3대 메가 프로젝트 발표 일주일 만에 첫 부지가 확정된 건데, 이재명 대통령은 민관합동 회의에서 속도전을 강조했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



청와대는 오늘(6일), 호남권 반도체 기지를 광주 군 공항 부지에 조성한다고 발표했습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 약 250만 평 규모의 부지 확보가 가능하고 공항 특성상 이미 평탄화가 완료되어 있는 만큼 부지 공사 기간을 최소화할 수 있다는 장점이 있습니다.]



광주 도심, KTX 역과 인접해 인력 확보와 정주 여건 마련에 유리하고, 토지 수용이 수월한 국유지란 점 등이 선정 이유로 꼽혔습니다.



지난달 29일, '3대 메가 프로젝트'가 발표된 지 불과 일주일 만에 첫 부지가 결정된 겁니다.



이재명 대통령은 부지 발표 전에 열린 오늘 오전 민관합동 점검회의에서 '속도전'을 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 국운이 걸린 총력 경쟁이 벌어지고 있는데, 누가 얼마나 더 빨리 선점하느냐, 누가 더 빠르냐로 결판이 나는 것 같습니다. 그야말로. 오직 속도전이 중요하다.]



이 대통령은 전력과 용수의 선제적 확보를 강조하며 신속한 행정을 당부했고, 프로젝트 실현 가능성에 대한 보수 야권의 비판에 반박하는 듯, "협조는 못하더라도 방해는 하지 말라"고 말하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : (투자 규모) 균형을 주장하다가, 불가능한 걸 전제로 기만이다, 이벤트다 이렇게 주장을 해요. 이게 나라 살림을 맡은 공인들이 과연 이런 태도를 취하는 게 맞는가. 한 가지만 하십시오.]



이에 장동혁 국민의힘 대표는 이 대통령이 민주당 대표였을 땐 운석열 정부의 '대왕고래' 사업을 "십중팔구 실패할 사안"이라고 해놓고, '메가 프로젝트'는 비판도 하지 말란 거냐고 쏘아붙였습니다.



이 대통령은 오늘 같은 민관합동 점검회의를 매달 열어 추진 상황을 직접 챙긴다는 계획입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 장채우)