배재고 사태에 "북한 모습"…논란 커지자 사퇴

<앵커>



배재고 야구부의 중징계 처분을 두고 5·18이 성역화됐다고 발언해 논란을 빚은, 이병태 규제합리화위원회 부위원장이 오늘(6일) 사퇴했습니다. 청와대가 그제 공개 경고를 보낸 데 이어 오늘도 사안이 엄중하다며 자진 사퇴를 권고하자 결국 받아들인 걸로 보입니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



청와대는 오늘 오후, 이병태 규제합리화위원회 부위원장이 사퇴 의사를 청와대에 전했고, 이를 수용하기로 했다고 밝혔습니다.



앞서 청와대가 "사안이 매우 엄중하다"며 이 부위원장에게 자진 사퇴를 권고하는 입장을 낸 지 2시간 만에 사퇴한 겁니다.



'5·18'을 조롱하는 응원을 했단 이유로 배재고 야구부가 '6개월 출전정지'란 중징계를 받자 이 부위원장은 지난 2일, "5·18이 성역이 됐다, 북한의 모습"이란 글을 SNS에 올려 논란이 일었습니다.



청와대가 그제, '부적절한 처신'이라며 엄중 경고했지만, 이 부위원장은 "표현의 자유"란 주장을 이어가며 사과도 사실상 거부했고, 여권에선 사퇴 여론이 커지고 있었습니다.



이재명 대통령의 최측근이자 청와대 대변인을 지낸 김남준 민주당 의원은 어제, "자유로운 시민으로서 발언과 책임 있는 공직자의 발언은 같은 무게일 수 없다"며 "자진사퇴가 답"이라고 비판했고, 민주당 지도부에서도 사퇴 요구가 이어졌습니다.



[황명선/민주당 의원 : 민주화를 위해 피 흘린 역사를 부정하고 모욕하는 사람은 이재명 국민 주권 정부의 일원이 될 자격이 없습니다.]



이 부위원장은 사퇴 직후 SNS에 "정치적 민감성을 제대로 살피지 못한 건 불찰"이라면서도 "여전히 우리 사회가 생각을 자유롭게 말할 수 있는 사회로 나아가야 한다고 믿으며 필요한 화두를 던졌다는 자부심엔 변함이 없다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 한흥수)