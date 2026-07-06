장동혁 "해당 행위자 복당 영구 금지해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 오늘(6일) 열린 비공개 최고위원회의에서 "심각한 해당 행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다"는 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다.오늘 열린 국민의힘 비공개 최고위원회의에선 경북 포항시의회와 충북 옥천군의회 의장단 선출 과정에서 벌어진 갈등 등이 거론됐는데, 박성훈 수석대변인은 "우리 당 의원들이 민주당 의원들과 야합해 시·도의회 의장단 선거를 엉망으로 만들어버린 사례들이 중앙당에 보고되고 있다"며 "당무위를 통한 전수조사에 착수하고 해당행위에 대해 엄중히 조치하겠다"고 밝혔습니다.이를 논의하는 과정에서 정점식 원내대표는 "강력한 그립을 가지고 중앙당 차원에서 명확하게 징계할 필요가 있다"고 말했고, 장동혁 대표도 당내 해당행위에 대해 복당을 영구적으로 금지하는 방안을 추진해야한다는 강경한 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다.오늘 국민의힘 중앙윤리위원회는 한동훈 의원의 선거를 도운 친한동훈계 인사 등에 대한 징계 심의에 들어갔습니다.6.3 지방선거 전후로 친한동훈계 의원들과 장 대표의 사퇴를 주장한 '반 장동혁계' 의원 등에 대한 징계 요청서 60여 건이 당 중앙윤리위원회에 접수된 것으로 알려졌습니다.앞서 장동혁 대표는 지난 3월 지방선거 승리 목표를 이유로 윤리위 징계 논의를 일시 중단시킨 바 있는데, 선거 이후 '패배 책임론'으로 지도부 사퇴 요구가 잇따르자 '당 기강 확립'을 이유로 윤리위 재가동을 주문한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)