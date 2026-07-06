[자막뉴스] "5·18이 성역" "북한 같아"…청와대 결단 배경이?

최근 배재고 야구부 징계를 둘러싼 발언으로 논란을 빚은 이병태 규제합리화위원회 부위원장이 청와대로부터 사퇴를 권유받은 것으로 확인됐습니다.



청와대는 오늘(6일) "대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 함을 강조하고 경고 조치를 시행했다"면서 "이후 사안이 매우 엄중한 까닭에 이 부위원장의 사퇴를 권고했다"고 밝혔습니다.



이어 "현재 이 부위원장이 스스로 거취를 판단하는 중"이라면서 "이재명 정부는 보수와 진보를 넘어 외연을 확장하는 포용의 노력을 지속해 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.



앞서 총리급인 이 부위원장은 지난 2일 페이스북에 5·18민주화운동을 조롱하는 '스타벅스 응원가'로 징계를 받은 배재고 야구부와 관련해 "이 땅에 5·18이 성역이 된 것", "북한의 모습"이라고 주장했습니다.



민주당 최민희 의원이 해당 발언을 비판하는 글을 SNS에 올리자 이 부위원장은 재차 지난 4일 페이스북을 통해 "내 의견의 핵심은 '표현의 자유'"라며 기존 입장을 고수했습니다.



이에 청와대는 같은 날 "정부 소속 기관의 책임 있는 위치에 있는 사람으로서 부적절한 처신"이라며 엄중 경고했지만, 이 부위원장은 어젯밤 페이스북에 다시 글을 올려 "불쾌한 언어에 대응하는 올바른 방법은 규제와 징계라는 법적 칼날이 아니다", "살아가면서 타인에 대한 배려도 배워야 하지만 타인의 말에 상처받지 않는 심지도 키워야 한다"고 주장했습니다.



계속된 발언에 여권에서 이 부위원장의 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔고, 결국 오늘 청와대가 결단을 내린 걸로 보입니다.



이 부위원장은 우파 성향으로 평가받는 경영학 교수로, 지난해 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 후보 캠프에서 경제 정책을 담당했던 인사로 알려졌습니다.



이 때문에 이재명 정부에서 발탁 당시 '파격 인선'이라는 평가가 나오기도 했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)