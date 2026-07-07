'5·18 피해 가족' 하림, 배재고 근조화환 문화 비판…"꽃 때리는 데 쓰는 게 아냐"

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외삼촌이 5·18 민주화운동 당시 군인들에게 폭행을 당해 평생 후유증을 안고 살아간 가족사를 공개했던 가수 하림이 최근 정치적 갈등 속에서 확산된 근조화환 문화를 향해 "꽃은 때리는 데 쓰는 게 아니다"라며 일침을 가했다.하림은 6일 자신의 SNS에 '꽃으로 하는 고약한 짓들'이라는 제목의 글을 올리고 "언젠가부터 정치적 공격을 근조화환으로 하는 기괴한 문화가 생겼다. 죽음을 연상시켜 받는 이의 기분을 망치겠다는 악의적인 의도"라며 "한쪽에는 근조화환이, 다른 한쪽에는 응원 화환이 즐비했던 기억이 있다"고 적었다.이어 "이 기형적인 유행 덕에 꽃집들은 잠시 매출을 올릴지 모르지만 길가에 늘어선 화환들에서는 꽃이 주는 기쁨이나 생명력을 전혀 찾아볼 수 없다"며 "그저 고약한 습성이 만들어낸 '꽃 낭비'일 뿐"이라고 안타까움을 드러냈다.하림은 최근 배재고등학교 앞에 찬반 양측의 화환이 잇따라 놓인 상황도 언급했다. 그는 "누가 아이들의 학교 앞에까지 근조화환을 보내는가. 정치적 이슈에 편승하려 보내는 응원 화환도 마찬가지"라며 "죽은 이를 추모하는 엄숙한 자리에 쓰이던 '근조'라는 단어가 어떻게 살아 있는 사람을 조롱하는 말로 쓰이게 됐는지 안타깝다"고 지적했다.그러면서 "거리에 가득 찬 조화는 결국 우리 사회의 감정이 그만큼 메말라가고 있다는 서글픈 증거"라며 "타인을 해치기 위해 무기화된 꽃은 더 이상 꽃이 아니다. 우리마저 이 혐오의 방식에 익숙해지기 전에 아름다운 것을 아름답게 지켜내는 최소한의 품격을 회복했으면 좋겠다"고 글을 맺었다.앞서 배재고 야구부는 지난달 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 광주제일고를 상대로 5·18 민주화운동을 연상시키는 응원 구호를 외쳐 논란을 빚었다.대한야구소프트볼협회는 배재고 야구부에 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 내렸으며 학교 측도 공식 사과했다. 이후 학교 앞에는 배재고를 비판하는 근조화환과 응원 화환이 잇따라 설치되면서 또 다른 논란이 이어졌다.하림은 2024년 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시에는 "실패한 묻지 마 살인 예고 글과도 같다"고 비판하며 "계엄이라는 말은 가족들에게 엄청난 트라우마이자 상처를 다시 들춰내는 일"이라며 5·18 피해 가족으로서 느낀 심경을 밝힌 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)