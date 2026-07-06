국민의힘 윤리위, 징계 심의 착수…당내엔 현역 의원 징계 '신중론'도

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회가 오늘(6일) 오후 여의도 중앙당사에서 비공개 전체회의를 열고 지방선거에서 무소속 한동훈 의원을 지원한 의원 등에 대한 징계 심의에 착수했습니다.이번 회의는 6·3 지방선거 이후 처음 열린 것으로, 당원들로부터 접수된 징계 회부 요청서를 검토하고 징계 대상자를 선별하기 위해 마련됐습니다.지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보선에서 한 의원을 도왔던 의원들 외에도 장동혁 대표의 사퇴를 공개적으로 촉구했던 개혁성향 모임 '대안과 미래' 소속 의원들을 겨냥한 징계 요청서 수십 건이 접수된 것으로 전해졌습니다.당 지도부는 지난 지방선거에서 당의 부산 북갑 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 결정됐음에도 일부 의원들이 무소속인 한 의원을 지원한 것은 명백한 해당 행위라고 판단하는 것으로 알려졌습니다.다만, 오늘 회의는 징계 대상을 추리고 당헌·당규 위배 행위가 있었는지 판단하기 위한 자리로 당장 결과를 내놓지는 않을 것으로 전해졌습니다.당내에서는 장 대표의 '징계 정치' 재개를 놓고 여러 말들이 오갔습니다.지도부 김재원 최고위원은 BBS라디오에 출연해 "윤리위원회가 징계를 할 때 사법적인 판단을 받을 수도 있다는 전제를 갖고 신중하게 해주시길 바란다"면서 "징계를 통해 달성하려는 목적은 결국 당내 질서 유지인데, 오히려 혼란이 야기되고 국민들의 비판을 받게 된다면 목적을 달성할 수 없다"고 우려했습니다.대안과미래 소속 경남 재선 최형두 의원은 KBS라디오 인터뷰에서 "우리 당의 상당수 당원이 당의 공천과 무관하게 무소속 한동훈 후보를 찍었기 때문에 한 후보가 당선됐다"면서 "그렇다면 한 후보를 찍은 당원들은 어떻게 할 것이냐"고 반문하기도 했습니다.반면 대구 초선 이진숙 의원은 채널A 유튜브 채널에서 "지방선거가 끝났으니 그동안 묵혀뒀던 일들을 처리할 시점"이라면서 "처리할 문제들을 처리하지 않고 넘어간다면 당의 기강과 원칙이 무시되는 결과가 있지 않겠느냐"고 말했습니다.무소속 한동훈 의원은 자신과 가까운 의원들이 논란의 중심에 서자 취재진에 "친한(친한동훈)계 의원을 대상으로 한다기보다 반장(반장동혁)계 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)