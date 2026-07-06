추미애, 간호사 '태움' 사망에 "공정 근로환경 만들 것" 지시

▲ 추미애 경기도지사가 1일 경기도 수원시 영통구 경기도청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.

추미애 경기도지사는 지난달 경기도 광주의 한 병원에서 일하던 20대 간호사가 '태움'으로 불리는 직장 내 괴롭힘 끝에 목숨을 끊은 사건과 관련해 경기도의료원 실태조사와 지방노동감독관 적기 구축 등을 지시했습니다.추 지사는 지난 3일 "일터에서 누구도 괴롭힘과 부당함을 홀로 견디지 않게 만드는 일이 민선 9기 경기도의 공정의 가치"라며 대응책 마련을 주문했습니다.우선 경기도의료원 산하 6개(수원·의정부·파주·이천·안성·포천) 병원의 직장 내 괴롭힘 실태를 전면 점검하도록 했습니다.익명 의견수렴과 현장 면담을 통해 문제를 확인하고 잘못된 관행을 바로잡겠다는 계획입니다.도내 120여 명의 마을 노무사를 통한 노동자의 권리구제도 촘촘히 지원하도록 했습니다.마을 노무사는 임금체불, 근로계약, 부당해고, 산업재해는 물론 직장 내 괴롭힘으로 어려움을 겪는 도민과 노동자에게 무료 상담을 제공하는 전문 노무삽니다.향후 3년간 예정된 562명 규모의 지방노동감독관 전담 조직도 차질 없이 구축하도록 했습니다.올해 170명의 노동감독관을 우선 채용한 뒤 고용노동부 직무교육과 특별사법경찰 지정 절차를 거쳐 내년 상반기부터 현장 노동감독에 나설 예정입니다.경기도는 30인 미만 소규모 사업장과 취약 노동 현장부터 살피고 임금체불과 부당한 근로조건, 산업안전 기준위반, 노동권 침해가 반복되지 않도록 예방한다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)