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경기도민 10명 중 8명 "교내 스마트폰 수거·보관 필요"

최호원 기자
작성 2026.07.06 16:39 조회수
경기도민 10명 중 8명 "교내 스마트폰 수거·보관 필요"
▲ 경기도교육청 남부청사

경기도민 10명 중 8명은 학교 내 스마트폰 수거가 필요하다고 인식하는 것으로 조사됐습니다.

경기도교육청은 6일 안민석 교육감의 1호 결재 정책인 '폰 프리 스쿨(Phone-Free School)' 추진을 위해 도민 1천 명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 공개했습니다.

폰 프리 스쿨은 학교 일과 중 교육활동과 관련 없는 휴대전화 사용을 제한하고 그 시간을 학습·관계 형성·학생 성장 활동으로 전환하는 학교문화 조성 정책입니다.

여론조사 결과에 따르면 학습권 보호를 위한 교내 스마트폰 수거·보관 조치의 필요성을 묻는 항목에 응답자의 77.3%가 '필요하다'고 답했습니다.

특히 학부모 층에서는 84.0%, 기혼 층에서는 83.7%가 필요하다고 답했습니다.

반면 불필요하다는 응답은 18.5%에 그쳤습니다.

학교 자율에 맡겨온 기존의 스마트폰 제한 규정의 실효성에 대해서는 절반 이상의 응답자(52.5%)가 '실효성이 없다'고 답했습니다.

응답자들은 스마트폰 규제 방식에 대해 '개별 학교 재량'(24.8%)보다는 '제도적 일괄 규제'(67.7%)를 선호했습니다.

구체적인 방법으로는 '등교 시 스마트폰 제출하고 하교 시 돌려받는다'(51.6%)는 방식이 1위로 선택됐습니다.

응답자 70.2%가 폰 프리 스쿨 정책에 대해 "효과가 있을 것"이라고 기대했으며, 기대 효과로는 원활한 수업 진행 및 교권 보호'(27.6%), '학업 집중도 향상'(24.6%), '스마트폰 사용 습관 개선'(18.9%) 순으로 나타났습니다.

우려되는 점으로는 '학생 반발 및 규정 미준수'(34.7%), '긴급 상황 시 연락 어려움'(23.6%)이 꼽혔습니다.

도입 시기로는 '즉시 도입'(43.2%)해야 한다는 응답이 가장 많았으며, 그다음으로는 '시범학교 운영 후 단계적 확대'(29.5%), '충분한 사회적 합의 후 시행'(21.1%) 순이었습니다.

이번 조사는 지난달 27~29일 3일간 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1천 명을 대상으로 온라인·모바일 웹 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.

도교육청 관계자는 "이번 조사로 폰 프리 스쿨 정책에 대한 경기도민의 공감대가 확인됐다"며 "앞으로는 교사와 학생, 학부모를 대상으로 한 여론조사도 진행할 방침"이라고 설명했습니다.
 
(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)
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