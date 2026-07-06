[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 손석민 SBS 논설위원
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● 국힘 윤리위 가동
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"'입틀막법' 안된다는 장동혁, 스스로 국힘 의원들 입 틀어막아‥독재"
장성철 / 공론센터 소장
"장동혁 징계 정치, 당대표 자격 없다는 자기 고백‥징계권 조롱 대상 돼"
손석민 / SBS 논설위원
"국힘 윤리위, 징계 대상·수위 넓을 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "징계, 당 영속 위한 최소한의 조치"…한동훈 "친한계 아닌 반장계 대상"
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