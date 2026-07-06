[여담야담] 새 인물 도전 없는 이유? 장성철 "대통령 눈치" 서용주 "DJ 정신 실천 부족"

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 손석민 SBS 논설위원

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●김민석, 출마 선언~●정청래는 호남행



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"이 대통령, 정청래에 불편한 마음 있는 것은 확실한 듯"

"김민석 출마 선언, 의식의 흐름 뚜렷‥지방선거 책임론 묻는 것"

"송영길, 이재명 정부 조기 레임덕 막기 위해 출마하려는 듯"

"민주, 86세대 이후 미래세대에 대한 고민 없어"



장성철 / 공론센터 소장

"이 대통령, 본인과 호흡 맞지 않는 당대표에 부담감·적대감 있는 듯"

"정청래 당대표 연임 행보 비공개‥감성적으로 접근"

"전대 구도, '김민석 아니면 당정 관계 파국' 프레임‥김민석 유리"

"민주 86세대 교체 없는 건 대통령 눈치 보기 때문"



손석민 / SBS 논설위원

"권리당원 표심 확보가 민주당 전당대회 관전 포인트"

"정청래, 권리당원서 우위라고 생각하는 듯‥현재는 아웃복싱 전략"



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