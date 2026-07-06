[자막뉴스] "넌 오늘 XXX" '비비탄 난사'…강아지 죽인 '현역 군인' 구형이?

지난해 여름 경남 거제시의 한 식당 앞마당에서 찍힌 영상입니다.



늦은 밤 바로 옆 펜션에 투숙한 남성 3명이 마당에 있던 개 4마리를 향해 비비탄 총을 마구 쏩니다.



놀란 개들이 개집 안으로 도망쳐보지만 개를 쫓아 비비탄 난사가 계속됩니다.



지난해 경남 거제시의 한 식당 마당에 침입해 강아지 3마리를 향해 비비탄 수천 발을 난사한 20대 3명에 대해 검찰이 징역형을 구형했습니다.



지난 3일 부산지법 동부지원 형사5단독 김은수 판사 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 특수재물손괴 등 혐의로 기소된 A 씨와 B씨에게 각각 징역 2년을, C 씨에게는 징역 1년 6개월을 구형했습니다.



이들 중 B씨와 C씨는 범행 당시 현역 군인 신분이었습니다.



이들은 지난해 6월 8일 새벽 1시쯤 일운면 소재 식당 마당에 침입해 반려견 3마리를 향해 비비탄 수천 발을 발사한 혐의를 받습니다.



현장에 설치된 CCTV에는 이들이 반려견들을 향해 37분간 비비탄을 난사하는 모습이 고스란히 담겼습니다.



이들은 범행 과정을 직접 촬영하기도 했는데, 해당 영상에는 "이마 쏴, 이마", "넌 오늘 죽었어"라고 말하는 이들의 음성이 담겼습니다.



반려견들의 피해는 처참했습니다.



7살 반려견 '솜솜이'는 온몸에 피멍이 든 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.



다른 반려견 '매화'는 한쪽 안구를 적출해야 했고, '깨'는 이상 증세를 보이다 지난 5월 죽었습니다.



사건 이후 견주가 가해자들의 군부대로부터 공론화하지 말아 달라는 요청을 받는가 하면, 가해자 부모로부터 협박성 발언을 들었다고 주장하면서, 큰 공분을 샀습니다.



재판부는 오는 8월 18일 선고를 내릴 예정입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)