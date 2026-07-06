[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"반도체 수요는 여전히 탄탄‥고점은 아직 멀었다는 게 근거 있는 전망"
"SK하이닉스, 미국에서 상장가 대비 높은 가격으로 거래되는지 지켜봐야"
박연미 / 경제평론가
"메리츠, MBK 경영은 판단 오류 넘어 탐욕적 경영이라 판단"
"입점 업체 중 돈 못 받은 회사 150곳 정도 돼‥난처한 상황"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] '파산 기로' 홈플러스…"MBK, 탐욕적 경영" 질타 / 반도체 고점 아직 멀었다는데 / 24시간 외환거래 효과는?
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