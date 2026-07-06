[인터뷰] 강득구 "정청래, 출마 안 하는 게 지혜로워…향후 민주당 나아갈 길과 편차 있어"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 강득구 민주당 최고위원

--------------------------------------------



● 강득구 민주당 최고위원 인터뷰

"정청래에 대한 아쉬움 있어‥당대표는 이재명 정권과 더 호흡 맞춰야"

"지도자 선택에 가장 중요한 건 시대정신‥향후 2년은 '정부의 성공' 뒷받침"

"정청래, 여전히 1인 1표제·검찰개혁 못 벗어나‥민주당이 나아갈 길과 편차 있어"

"지선서 소기의 성과 못 거둬‥최고위원 출마할 자격 없어 전대 불출마"

"지방선거 결과, 민주당에 대한 민심의 경고장‥지도부 일원으로 책임져야"

"정청래 되면 李 대통령 레임덕 온다는 말에는 동의하지 않아"

"대통령, 간접적으로 정청래가 어떤 입장이면 좋겠다 표현‥무겁게 받아들여야"

"정청래 자기 성찰할 시간 필요‥출마 안 하는 게 가장 지혜로울 수 있어"





▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 상황, 전당대회 많은 것들이 궁금한데요. 강득구 더불어민주당 최고위원 오늘 모시고 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 최고위원님 어서 오십시오.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 안녕하세요. 강득구입니다. 반갑습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 저는 화면에서만 뵀습니다. 정청래 전 대표가 이제 사퇴하고 전당대회 국면이 본격화하고 있어요. 지금 현재 민주당 지도부는 어떤 상황입니까? 대표는 그만두고 최고위원들은 다 일을 하고 있는 거죠?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 최고위원은 현재 그대로 있고요. 이언주 의원 한 분만 사퇴를 한 거죠. 그리고 당 대표는 원내대표가 직대를 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 직무대행.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 8월 17일까지는 일종의 관리형 체제가. 전당대회를 잘 관리해야 하는.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 전당대회 관리도 중요하지만 동시에 계속 현안들이 오고 있잖아요?



▷ 주영진 / 앵커 : 오늘부터 또 7월 임시국회도 시작되고 말이죠.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 현안들을 직무대행 중심으로 최고위에서 최선을 다해서 나름 노력하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강득구 최고위원이 아침 민주당 최고위원 회의 때 했던 이야기 조금 전에 영상으로 나갔는데. ‘혹여 우리는 대통령이 달리는 동안 우리가 브레이크를 밟았던 거 아니냐.’ 또 하나 ‘배의 선장이 둘일 수는 없다.’ 이런 얘기를 하셔서 기자들이 당연히 이런저런 해석을 붙여서 기사를 썼잖아요. 강득구 최고위원이 정청래 당시 대표를 향해서 비판적인 의견을, 자기 정치하는 것 아니냐. 정청래 대표가 이재명 대통령의 가속 페달을 밟는 이재명 대통령을 향해서 브레이크를 밟은 것 아니냐고 얘기한 것 아니냐, 이런 해석 기사가 많았는데 실제로 그렇게 얘기하신 겁니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 있는 그대로 말씀드리면 배의 선장은 둘일 수 없다라는 건 이인삼각이 되어야 한다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이인삼각.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 우리는 집권 여당이다. 집권 여당은 이재명 정부와 운명을 함께한다. 그렇기 때문에 당 대표와 대통령은 이인삼각 뭐 이런 입장으로 말씀드린 거고요. 그렇기 때문에 당 대표는 이재명 정부가 제대로 일할 수 있도록 뒷받침해야 한다. 그런 부분에서 정청래 대표에 대한 아쉬움이 있다, 이런 메시지입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 아쉬움이라고 생각하기에는 표현이 좀 상당히 강했을 때도 있지 않았습니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 강했습니까? 그런 부분이 있었죠. 그렇지만 일단 우리 정청래 대표가 당 대표직을 내려놓고 새로운 대표직을 도전하겠다고 했잖아요. 그렇기 때문에 아쉬움이 있고 동시에 이재명 대통령과 우리 당 대표의 관계 속에서 마지막 판단은 당원들과 국민들이 하시는 거지만 좀 더 이재명 정부와 호흡을 맞췄으면 하는 그런 부분에서 제가 얘기를 한 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령, 이재명 정부의 성공을 위해서 민주당 대표로 과연 어떠한 정치인이 적합할 것이냐를 당원과 국민이 선택하고 판단하게 되지 않겠느냐.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 이번 전당대회가 향후 2년 새로운 지도부를 구성하는 거잖아요. 저는 지도자를 판단하고 그리고 선택할 때 가장 중요한 건 시대 정신이라고 생각합니다. 지난 1년 동안 시대 정신은 내란 세력 청산 그리고 이재명 정부가 제대로 자리 잡게 하는 것 그리고 지방선거 승리, 뭐 이런 부분이 당 대표로서 시대적 소임이었다고 하면 이제 향후 2년 시대적 소임은 가장 중요한 건 이재명 정부가 집권 2년 차잖아요. 제대로 일해서 성과를 내야 한다. 2년 동안 선거도 없습니다. 그렇기 때문에 첫째, 이재명 정부의 성공을 제대로 뒷받침해야 한다. 그리고 당과 정과 청와대가 서로 유기적인 관계, 소통이 돼야 한다. 그리고 소위 메가 3대 프로젝트 포함해서 큰 틀의 국정과제를 잘 당에서 뒷받침할 수 있는 그런 능력, 능력과 그리고 미래에 대한 전략, 이런 리더십이 필요하다라는 게 제 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 강득구 최고위원 말씀 듣다가 보니까 그런 아쉬움과 비판적인 생각이 담겨 있는 것 같아요. 지난 1년은 그러지 못했다. 역설적으로.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 지난 1년은 저는 정청래 대표가 나름대로 내란 세력 청산 그리고 검찰 개혁 이런 부분에서 역할이 있었다고 생각합니다. 저는 조금 전에 말씀드린 대로 지난 1년 동안 시대 정신에 정청래 대표가 한 부분이 있다. 그러나 최근에 정청래 대표가 다음 전대를 준비하는 메시지를 보면 여전히 1인 1표제, 검찰 개혁 이 틀을 벗어나지 못했습니다. 그런 부분이 과연 앞으로 향후 2년 동안 시대 정신, 시대 요구에 맞는 리더십이냐, 그런 부분에서 저는 아니라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 먹고 사는 문제, 국민의 먹고사는 문제, 미래의 먹거리.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 민생 문제, 미래의 먹거리 이런 부분이 사실 어떻게 보면 이재명 대통령의 국정 운영의 핵심이잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그게 실용이겠죠.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 실용이죠. 그런 입장에서 지금 정청래 대표가 보내는 메시지와 이재명 대통령 포함해서 향후 2년에 대한민국이 또 그 입장에서 민주당이 나아가야 할 길과 편차가 있다라는 생각, 솔직히 말씀드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강득구 최고위원은 다시 선거에 나서지는 않겠다고 얘기하셨죠?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 네, 그렇게 얘기했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜 그러신 거죠? 또 할 수도 있고 앞으로 이재명 정부 성공을 위해서 내가 민주당 지도부의 일원으로 또 한 번 기여하겠다라고 다시 나설 수도 있는데 왜 안 나가시는 겁니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 우리가 통상적으로 4대 지방선거, 총선 그리고 대통령 선거가 가장 큰 선거입니다. 그러면 이런 큰 선거에서 졌다, 그리고 승리라고 인정 못 한다, 이런 분위기면 지도부가 책임지는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 다음 선거에 출마할 자격이 없다. 그래서 출마 안 한다고 얘기한 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지방선거에서 국회의원 재보선까지 포함해서 졌다고 생각하시는 겁니까? 아니면 원하지 않는 소기의 성과를 거두지 못했다고 생각하시는 겁니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 소기의 성과를 거두지 못한 면이 있죠. 예를 들면 서울시장 포함해서 우리가 이겨야 할 곳에 이기지 못했습니다. 그렇기 때문에 결론적으로 말씀드리면 여론조사 결과 우리 시민들과 당원들의 생각도 그렇지만 저도 시민들과 당원들 입장과 같습니다. 이번 선거는 이기지 못했다. 저는 큰 틀에서 진 선거다, 아쉬움이 남는다라고 말씀드릴 수 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 선거 결과에 담긴 민심은 뭐라고 생각하세요?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 민주당에 대한 경고장이라고 생각을 하고요. 사실은 이렇습니다. 통상적으로 선거를 치를 때 지방선거 같은 경우는 대통령 지지율이 제일 중요한 투표의 기준이 됩니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 여론조사에서 예를 들면 여러분들이 투표할 때 가장 중요한 기준이 뭐냐라고 지방선거 전에 여러 번 물어봤을 때 대통령의 국정 운영에 대한 평가라고 얘기했습니다. 그럼에도 불구하고 높은 지지율에 우리가 어떻게 보면 상응하는 결과를 얻지 못한 거잖아요. 이런 부분에 대한 거는 당연히 지도부 일원으로서 책임을 져야 한다는 게 제 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 민심의 경고다.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 민심의 경고입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 대통령도 그런 생각을 했죠.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 대통령도 이 결과에 대해서 무겁게 받아들이겠다고 얘기했는데 정청래 대표만 첫 번째 예를 들면 서울시장 선거 결과가 최종적으로 안 났을 때는 압승이라는 표현을 썼죠. 그다음에 승리라고 얘기를 했죠. 지금도 여전히 승리라고 얘기를 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 평가가 완전히 다른 거네요?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 평가가 다른 거죠. 그러나 객관적으로 여론의 흐름 그리고 당내 흐름 속에서 이번 선거를 어떻게 결과에 대한 규정을 할 거냐. 이런 부분에 대한 부분은 압승, 승리라는 표현은 적절하지 않다라는 게 대다수의 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지도부의 일원이시기 때문에 가장 가까이에서 정청래 대표와 이런저런 이야기를 많이 했을 것이고. 그런데 지난 1년 동안 강득구 최고위원이 최고위원이 된 이후로도 보면서 뭔가 청와대와 당이 이렇게 삐걱거리는 것 같다, 이래서는 안 되는데 하는 그런 장면들이 있었을 것 같은데?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 아쉬움이 있는 게요. 사실 지도부는 늘 정무적 판단과 고민을 함께 해야 하거든요. 그런데 대통령이 외국을 나가 계시거나. 그리고 중요 행사를 하거나 이럴 때 당에서 중요한 메시지를 발표하거나 이런 부분들은 그야말로 아니, 당과 청과 하나가 돼야 하는데 이럴 때마다 시선이 분산되잖아요. 이런 부분에 대한 아쉬움이 있죠. 가령 뭐 그런 부분 포함해서 몇 가지가 있는데 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 언젠가는 얘기할 수도 있는 일들이 있는 거죠?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 뭐 당연히 시간이 지나면 좀 더 제가 그 당시에 느꼈던 정청래 대표가 현 대표였을 때 느꼈던 부분들 얘기를 할 생각이지만 어쨌거나 지금은.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래서 조금 전에도 우리 정치 여담야담의 패널들도 그런 이야기했는데, 이게 ‘정청래 전 대표가 연임이 된다면 이재명 정부 대통령은 완전히 초기에 레임덕이 오는 거다.’ 이런 평가까지 있고 또 반면에 ‘정청래 전 대표는 이번에 나왔다가 떨어지면 본인의 정치 인생이 사실상 끝난다’라는 얘기도 있고 그러니까 세상에 집권 여당의 집권 초기에 이렇게 건곤일척의 승부가 펼쳐진 적이 있는가 하는 얘기까지 우리가 나왔었거든요?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 적어도 집권 1년 차에서 2년으로 넘어가는 시기잖아요. 그리고 우리가 그야말로 과반 의석이고 그리고 대통령이 지지율도 높고 이럴 때는 상식적으로 대통령한테 힘 실어주는 게 맞잖아요. 그런데 아주 냉정하게 보면 정청래 대표가 되면 대통령의 레임덕이 온다, 이 말은 저는 동의하지 않지만 그만큼 이번 전당대회에 대한 규정이 무섭잖아요. 우리가 대통령의 레임덕이 오는 것을 바라는 분들이 있을까요? 저는 국힘의 일부 빼놓고는 대통령의 레임덕 어떻게 하든지 우리는 힘을 실어줘야지. 그렇기 때문에 그런 프레임 자체가 맞지 않다고 생각을 합니다. 그럼에도 왜 정청래 대표가 되면 대통령 레임덕이 오지, 이 말에 대해서는 우리가 한번 무겁게 고민해 봐야 한다고 생각합니다. 그리고 만약에 정청래 대표가 안 되면 본인의 정치 인생 끝이다, 이런 말, 이 말도 사실은 어떻게 보면 간접적으로 대통령께서 이번에 정청래 대표가 정치적으로 어떤 입장이었으면 좋겠다라는 그런 표현을 몇 번 하신 것 같은데, 이런 부분들을 정청래 대표가 좀 무겁게 받아들여야 하는 거 아닌가요? 그렇기 때문에 저는 어떻게 보면 이번에 정청래 대표가 나오는 게 맞냐, 뭐 이런 생각도 합니다. 제 개인의 솔직한 생각을 말씀드리면 정청래 대표도 나름대로 당에서 역할이 있는데 정청래 대표가 되면 대통령 레임덕이 오고 정청래 대표가 안 되면 정청래 대표의 정치 인생이 끝나고. 그러면 이거를 풀 수 있는 방법은 정청래 대표가 나오지 말아야 하는 거 아닌가요? 어떻게 보면 정청래 대표도 자기 성찰의 시간이 좀 필요한 거 아닌가요? 이렇게 가는 게 그야말로 극단이잖아요. 이렇게 선택할 수도 없고 저렇게 선택할 수도 없고. 그럴 때는 저는 정청래 대표가 진짜 본인은 모든 걸 다 해서 이길 수 있는 방법들을 찾고 그렇게 할 거 아닙니까. 그러면 그게 대통령의 레임덕이다? 이거는 누가 봐도 우리 당원들이 동의하겠습니까? 그리고 정청래 대표도 나름대로 역량 있는 분인데 만약에 졌어. 그러면 그야말로 정치권에서 사라진다, 이것도 안타까운 일 아닌가요? 그렇기 때문에 저는 이번에 정청래 대표가 나오지 않는 게 가장 어떻게 보면 지혜일 수도 있다. 이런 생각이 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 분이 다음 당대표가 돼야 한다고 생각하십니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 어떤 분, 누구 특정한 사람을 얘기하는 것보다 조금 전에 말씀드린 대로 가장 중요한 건 시대정신이라고 생각합니다. 시대 정신에 맞는 당 대표, 시대 정신에 맞는 지도자, 이런 입장에서 보면 저는 대통령과 호흡을 잘 맞춰서 대통령의 국정 운영을 제대로 뒷받침할 수 있는 사람. 그리고 유능한 리더십, 왜냐하면 메가 3대 프로젝트 포함해서 실제로 지금부터 국정의 성과를 내려면 유능한 대표가 제대로 전략적 방향을 갖고 큰 틀의 비전을 구체적으로 만들어내야 하고, 때로는 정부보다 먼저 입법을 해야 하고, 그리고 정부보다 큰 틀의 정책 방향도 잡아 나가야 하고. 이렇기 때문에 저는 유능하고 실력 있고 전략적 마인드가 있는 집권당의 대표가 향후 2년의 가장 중요한 리더십의 조건이라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 출마 선언한 김민석 전 총리와 친하시다면서요?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 개인적으로 가깝습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 개인적으로. 알겠습니다. 지금 최고위원 지도부 일원이기 때문에 선거운동 하시거나 그럴 수는 없는 거죠?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 그런데 개인적인 입장이야 또 다른 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 강득구 최고위원은 앞으로 정치 어떻게 하실 생각입니까? 일단 지도부에서는 물러나는 거고.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 다시 평의원으로 돌아가는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 평의원으로 돌아가서 어떤 정치 하고 싶으십니까?



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 저는 집권당은요. 국가의 비전을 책임지고 국민들의 삶을 책임지는 자리잖아요. 그런데 어떻게 보면 윤석열 정권 3년 동안 싸웠잖아요. 이제는 우리가 그야말로 이재명 정부의 국정 운영을 뒷받침하면서 국민의 삶을 책임지고요. 대한민국의 미래를 제대로 준비할 수 있는 정책과 의제, 이런 것들을 잘 만들어 가는 것, 그게 국민들이 바라는 거 아닐까라는 생각입니다. 그리고 절실한 마음으로 청년들 포함해서 어떻게 보면 이 사회가 갈수록 빈부 격차 포함해서 우리가 고민해야 할 사회적 의제가 한두 가지가 아니잖아요. 그런 부분들을 국회의원 300명이 한 가지 의제를 갖고 2년 동안 집중적으로 좀 나름대로 고민하고 그리고 그걸 통해서 성과를 만들어낼 수 있다면 전반기 2년, 후반기 2년, 4년 동안 2개. 그러면 600개라는 어젠다가 나름대로 성과물 나올 수 있는 거 아닙니까? 저는 그렇게 가는 것이 당원들과 국민들이 바라는 민주당의 모습이라고 생각하고 의원들의 방향성이라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 강득구 최고위원과의 인터뷰였고요. 오늘 못 한 얘기는 다음 기회에 한번 다시 모셔서 이야기 들어보도록 알겠습니다.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 알겠습니다. 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 잘 들었습니다.



▶ 강득구 / 민주당 최고위원 : 감사합니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.