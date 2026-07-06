구사하는 언어 2개, 3개, 4개…많을수록 뇌 나이 젊었다

▲ 다언어 사용과 노년층 노화속도 지연 간 연관성 확인

여러 언어를 구사하는 사람일수록 뇌 활동 지표로 추정한 '뇌 나이'가 더 젊게 나타난다는 연구 결과가 발표됐습니다.또 제2 언어를 더 이른 나이에 배우고 높은 수준으로 익힐수록 뇌 노화가 늦춰지는 경향도 발견됐습니다.스페인 산세바스티안 소재 바스크 인지·뇌·언어 센터의 루시아 아모루소 박사 연구팀은 6일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 '유럽신경과학회연맹(FENS) 포럼 2026'에서 이 같은 연구 결과를 공개했습니다.연구에는 칠레, 아르헨티나, 아일랜드 연구자도 참여했습니다.인간의 뇌에는 평균 860억 개의 뉴런(신경세포)이 있으며, 이들이 다른 뉴런이나 다른 세포들과 신호를 주고받는 통로인 시냅스 연결은 100조∼1천조 개가 형성됩니다 나이가 들면 이런 연결성이 약해지고, 기억력과 사고 속도도 함께 떨어지는 경향이 있습니다.연구팀은 스페인 바스크 지역에 사는 사람들을 대상으로 다언어 경험과 뇌 연결성의 관계를 분석했습니다.이 지역은 스페인어, 바스크어, 프랑스어, 영어 등 서로 다른 언어 중 2개 이상을 함께 쓰는 사람이 많습니다.연구진은 먼저 연령과 언어 능력이 다양한 728명의 뇌 활동을 뇌자도검사(MEG)로 측정해 '뇌 노화 시계'를 만들었습니다.MEG는 뇌세포가 활동할 때 생기는 미세한 자기장을 측정합니다.연구진은 이어 인공지능(AI)을 이용해 나이별 정상적인 뇌 연결성 수준을 계산하고, 별도의 144명 집단을 대상으로 실제 나이와 추정된 '뇌 나이'를 비교했습니다.이 두 번째 집단은 구사하는 언어가 1개·2개·3개·4개인 사람들이 각각 동수로 구성됐습니다.구사하는 언어가 2개·3개·4개 언어인 사람들의 뇌는 한 가지 언어만 구사하는 사람들보다 '뇌 나이'가 각각 6년, 7년, 13년 젊은 것으로 나타났습니다.아모루소 박사는 "간단히 말하면, 더 많은 언어를 구사하는 사람들은 실제 나이에서 예상되는 것보다 더 젊어 보이는 뇌를 가진 경향이 있었다"고 설명했습니다.이어 "그 효과는 구사하는 언어의 수에만 관련된 것이 아니었다.더 높은 언어 숙련도와 더 이른 제2언어 습득도 뇌 노화가 더 지연되는 것과 관련이 있었다.이는 다언어 경험이 하나의 기울기로 작용한다는 점을 시사한다.단순히 이중언어 사용자냐 아니냐의 문제가 아니라, 언어 경험의 깊이와 기간의 문제라는 뜻"이라고 말했습니다.연구진은 참가자들의 나이, 성별, 교육 수준 같은 요인은 감안했다고 밝히면서, 다만 생활방식이나 사회적 참여처럼 뇌에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들의 잠재적 영향은 배제할 수 없다고 주의를 당부했습니다.연구팀은 앞으로 알츠하이머병처럼 뇌 노화와 회복탄력성이 중요한 신경퇴행성 질환 환자에게도 비슷한 분석을 적용할 계획입니다.또 서로 매우 비슷한 언어를 함께 구사하는 경우 뇌에 더 큰 영향을 주는지도 살펴볼 예정입니다.이 연구 결과에 대해 아테네 국립 카포디스트리아스대의 크리스티나 달라 교수는 "이 연구는 두 번째, 세 번째, 네 번째 언어를 배우는 것이 우리의 뇌가 더 오랫동안 젊음을 유지하는 데 도움이 될 수 있으며, 더 일찍 시작할수록 더 좋다는 점을 시사한다"고 말했습니다.그는 "어느 나이에든 다른 언어를 배워야 할 좋은 이유는 많다.사회적 이유, 문화적 이유, 그리고 뇌 건강을 위한 이유가 있다"면서 "그러므로 어렵더라도 학교에서, 그리고 평생에 걸쳐 언어 학습을 지원해야 한다"고 강조했습니다.신경과학자인 달라 교수는 FENS 포럼 커뮤니케이션위원회 위원장이며 이번 연구에는 관여하지 않았습니다.연구 결과 해석에 신중할 필요가 있다는 의견도 있습니다.러프버러대 이프 호거보스트 교수는 다언어 사용이 더 나은 뇌 회복탄력성과 관련이 있음을 시사하는 점은 맞다면서도 "여러 언어를 구사하는 사람들이 더 건강한 생활방식을 실천하거나, 독서, 평생학습, 악기 연주 같은 다른 보호적 환경과 활동에 더 잘 접근할 수 있는 경우일 수도 있다"고 말했습니다.(사진=Nature Aging, Jason Rothman et al. 제공, 연합뉴스)