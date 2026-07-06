"실감 안 나 팔 꼬집을 정도"…'4경기 7골' 브라질전 이기고 감격에 젖은 홀란
6일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 16강 브라질과 노르웨이의 경기에서 엘링 홀란이 멀티골을 터뜨리며 노르웨이가 2대 1로 승리했습니다.
노르웨이는 28년 만에 출전한 월드컵에서 사상 첫 8강 진출을 달성하며 돌풍을 일으켰는데요. '4경기 7골'로 돌풍의 주역이라 할 수 있는 엘링 홀란은 경기 후 진행된 인터뷰에서 감격에 젖은 모습을 보여줬습니다.
경기 후 진행된 홀란의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
노르웨이는 28년 만에 출전한 월드컵에서 사상 첫 8강 진출을 달성하며 돌풍을 일으켰는데요. '4경기 7골'로 돌풍의 주역이라 할 수 있는 엘링 홀란은 경기 후 진행된 인터뷰에서 감격에 젖은 모습을 보여줬습니다.
경기 후 진행된 홀란의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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