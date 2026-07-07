"강방글의 용기와 단단함, 오래도록 기억할 것"…'신입사원 강회장' 이주명, 뭉클한 종영 소감

'신입사원 강회장'의 배우 이주명이 안방극장에 깊은 여운을 남기며 또 하나의 눈부신 인생캐릭터를 완성했다.



지난 5일 막을 내린 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹의 당찬 막내딸 '강방글' 역으로 활약한 이주명이 다채로운 감정 열연을 펼치며 작품을 성공적으로 이끌었다.



극 중 강방글은 위기 앞에서도 꺾이지 않는 정의로움과 단단한 내면을 지닌 인물이다. 이주명은 입체적인 표현력으로 캐릭터에 생동감을 불어넣으며 극의 통쾌한 전개와 가슴 따뜻한 감동을 동시에 조율했다.



특히 최종회에서 그려진 아빠 강용호(손현주 분)와의 극적인 재회 장면은 시청자들의 눈시울을 붉히기에 충분했다. 이주명은 그간 쌓아온 오해를 허물고 서로의 진심을 확인하는 부녀의 애틋한 상봉을 절제된 눈물 연기로 소화해 내며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.



여기에 최성그룹 전략기획팀 팀장으로 당당히 자리매김하며 커리어의 성장을 이뤄낸 것은 물론, 황준현(이준영 분)과의 달콤하고 사랑스러운 로맨스까지 꽉 닫힌 해피엔딩을 맞이하며 극의 피날레를 훈훈하게 장식했다. 반격과 성장, 가족애와 로맨스를 유기적으로 엮어낸 그의 열연에 '이주명이었기에 가능했던 강방글'이라는 찬사가 쏟아졌다.



이주명은 작품을 떠나보내며 "최고의 선배님들, 감독님, 작가님, 그리고 모든 스태프분들과 함께할 수 있어 정말 행복했다"라며 "함께 고민하고 만들어간 모든 순간이 제게는 오래도록 기억에 남을 소중한 경험이 될 것 같다"라고 소회를 밝혔다.



이어 "저희가 작품에 담고자 했던 진심과 노력을 시청자분들께서 함께 느껴주시고, 그만큼 많은 사랑을 보내주셔서 더욱 행복하고 감사드린다"라며 "저 역시 방글이의 용기와 단단함을 오래도록 기억할 것 같다. 그동안 강방글을 사랑해 주시고 '신입사원 강회장'을 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 다양한 작품을 통해 새로운 모습으로 인사드리겠다"라고 감사 인사를 전했다.



[사진제공: 에일리언컴퍼니]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)