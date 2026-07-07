[지식의 발견] 삼성전자 '최대 실적'에도 7% 급락 "왜 이래요?"… 윤지호 경제평론가가 그 이유를 알려드립니다

삼성전자 2분기 잠정실적이 발표된 날이었습니다. 창사 이래 역대 최고인 89조 4천억 원! 세계 시총 1위 기업인 엔비디아의 영업이익 기록도 뛰어넘은 겁니다. 그런데, 이런 대기록에도 삼성전자 주가는 오늘 7% 급락하며 30만 원 선을 내줬습니다. 대체 왜 이런 걸까요? 안 그래도 최근 롤러코스터 장에 갈피를 못 잡겠는 저 같은 '주린이'를 위해 SBS 유튜브 <지식의발견>이 윤지호 경제평론가를 만났습니다. 녹화는 삼전 최대 실적이 발표됐는데도 주가가 한창 내려가고 있었던, 2026년 7월 7일 오전에 진행됐습니다. 오늘 같은 날은 정말, 투자에 대한 책임을 누군가에게 묻고 싶지만! 결국 그 책임은 투자자 본인에게 있다는 것을 저부터가 잊지 말아야겠습니다.



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 , 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)